RPL – Un civil blessé et cinq habitations endommagées par les bombardements des FAU

Le 10 janvier 2020, les Forces Armées Ukrainiennes (FAU) ont bombardé la ville de Kirovsk, en République Populaire de Lougansk (RPL) à coup d’artillerie lourde, blessant un civil, et endommageant cinq habitations et plusieurs pièces d’infrastructure. Vendredi 10 janvier 2020, à 17 h 50, les FAU ont ouvert le feu depuis leurs positions situées à Gorskoye, sur la ville de Kirovsk, située en RPL, tirant six obus d’artillerie lourde. Au vu de la distance entre la ligne de (…)

