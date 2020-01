Vainqueurs à Denver, les Cavaliers se rendent chez les Lakers et LeBron James et ses coéquipiers savent qu’il faudra donc se méfier des jeunes Sexton et Garland. L’affiche la plus intéressante oppose les Pacers et les Sixers avec la 5e place de la conférence Est en jeu.

A l’Ouest, c’est la grosse bagarre pour s’accrocher aux Grizzlies, 8e de la conférence. Pour Portland, Minnesota et Sacramento, le quota de jokers à domicile est déjà épuisé.