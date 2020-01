Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Conseil de Pluton aux natifs vivant en couple : pensez à développer votre vie sociale, ce qui vous permettra d’avoir un recul salutaire par rapport à votre vie conjugale, d’entretenir des relations plus raffinées avec votre partenaire et d’obtenir des intuitions tout à fait constructives. Célibataire, le grand amour pourrait bien faire irruption dans votre vie cette fois. Cependant, des complications risquent de survenir aussitôt. Si vous parvenez à surmonter ces obstacles momentanés, cette relation aura alors toutes les chances de résister à l’épreuve du temps.

● Horoscope Vierge – Argent

Vous serez à l’abri de problèmes pécuniaires graves, mais en même temps vous ne bénéficierez pas de coups de chance inespérés. Vous récolterez ce que vous aurez semé : un bel équilibre financier si vous gériez sagement votre budget, et quelques problèmes passagers si vous manquiez de prudence.

● Horoscope Vierge – Santé

Si vous prenez votre temps et faites un petit effort, vous prendrez vite plaisir au petit-déjeuner substantiel et équilibré, et vous ne pourrez plus vous passer de ce repas indispensable. Vous éviterez ainsi le coup de pompe de onze heures et serez en pleine forme pour le repas de midi.

● Horoscope Vierge – Travail

Tout en restant discret comme à l’habitude, vous saurez vous rendre indispensable dans votre milieu professionnel, et votre action ou votre avis fera autorité, ce qui vous rapportera certains avantages.

● Horoscope Vierge – Famille

L’éducation de vos enfants, l’organisation de votre vie familiale seront vos principales préoccupations, et vous vous donnerez du mal pour remplir correctement votre rôle.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Vous vous exprimerez avec force et détermination ; cela sera avantageux surtout si vous poursuivez une carrière politique. Mais vous risquez aussi de commettre de regrettables violences verbales si l’on vous agace.

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Devant mules chargées d’or, tout château ouvre ses portes (proverbe russe).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

960



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Sachez que le vrai bonheur vient de notre coeur et que « ni l’or ni la grandeur ne nous rendent heureux » (La Fontaine).

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina