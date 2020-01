Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Pour les natifs vivant en couple, ciel amoureux contrasté. D’un côté, Vénus bien aspectée va vous valoir des moments bien agréables. Mais de l’autre, cette position de Neptune sera apte à semer une certaine confusion dans votre vie conjugale : vous serez plus exigeant en amour, et vous n’aurez plus envie de faire des concessions. Célibataire, vous serez tellement sélectif que bien peu de personnes trouveront grâce à vos yeux. Pourtant, vous supporterez mal la solitude. Alors, si une petite amourette sans prétention se présente, ne la laissez pas passer.

● Horoscope Scorpion – Argent

Quelques problèmes financiers risquent de vous empoisonner l’existence. Pourtant, incapable de vous empêcher de vivre au-dessus de vos moyens, vous ne pourrez vous en prendre qu’à vous-même. Quoi qu’il arrive, il faudra bien que vous finissiez par payer vos dettes.

● Horoscope Scorpion – Santé

Pensez sport, alimentation, sommeil… Et si vous décidiez maintenant d’améliorer votre hygiène de vie ? Le conseil astral : apprenez à mieux connaître vos rythmes, prenez soin de vous et, même si Mars vous stresse, évitez les tranquillisants.

● Horoscope Scorpion – Travail

Il vous sera facile de mettre au point un bon programme de travail, car vous aurez les idées claires et pourrez vous engager sur des voies nouvelles avec de vraies chances de succès. Vous serez sans doute amené à rencontrer beaucoup de monde et à fréquenter un milieu totalement différent de celui dans lequel vous avez l’habitude d’évoluer. Ce sera une très bonne journée pour rechercher des appuis extérieurs et vous faire de nouvelles relations utiles.

● Horoscope Scorpion – Famille

Uranus influencera dans un sens bénéfique votre vie familiale. Vous vous sentirez plus libre de vous exprimer, moins bridé par votre clan. Et comme tout le monde sous votre toit sera dans le même état d’esprit, que demander de plus ?

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Avec la Lune en cet aspect, il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie pour éviter les frictions. Vous serez en effet enclin à l’intolérance, à vous montrer intransigeant et intraitable.

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Qui s’embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l’avenir (Francisco de Quevedo).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

486



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne renvoyez pas à plus tard ce qui doit être fait d’urgence.

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina