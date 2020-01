Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Vénus, la planète de l’amour, et Mars, l’astre du désir, vont prendre votre vie conjugale sous leur protection. Votre conjoint se montrera attentionné et sensuel. Ne le décevez pas en vous réfugiant dans l’indifférence. Si vous êtes célibataire, vous aurez une grande envie de tomber amoureux. Mais attention : ne vous lancez dans une aventure que si vous avez le sentiment que cette histoire pourra durer. Vous aurez des chances de faire la rencontre dont vous rêvez.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Excellentes perspectives financières. Vous prendrez de bonnes initiatives et vous réussirez à faire fructifier vos ressources. Votre situation matérielle devrait commencer dès aujourd’hui à s’améliorer.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Vous rayonnerez de fraîcheur et de dynamisme aujourd’hui. Vous laisserez éclater votre formidable énergie, surtout si vous êtes en vacances ; à vous alors les balades à vélo ou les randonnées pédestres dans les massifs montagneux ou à la campagne. Mais si vous êtes du premier décan, une légère sensation de fatigue va vous envahir ; heureusement, le malaise ne sera que passager ; votre tonus reviendra à son top niveau bien avant la fin de la journée.

● Horoscope Sagittaire – Travail

Est-ce le surcroît de travail provoqué par Pluton, ou bien le retour de Saturne dans votre Ciel qui vous rend aussi fébrile au travail ? En tout cas, vous ne serez pas au bout de vos peines, dans la mesure où l’on vous demandera beaucoup sans vous donner aucune marque de reconnaissance, ce qui n’est pas pour vous motiver, bien au contraire !

● Horoscope Sagittaire – Famille

Profitez des influences favorables pour régler les petits différends familiaux et faire régner l’harmonie dans votre foyer. Passée la journée, il vous sera beaucoup plus difficile de trouver un terrain d’entente avec vos proches, tout simplement parce que vous aurez moins envie d’être conciliant.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

A vous voir aussi plein d’entrain et d’optimisme, on aura envie de vous demander des leçons de joie de vivre. C’est la planète Mercure qui sera à l’origine de votre comportement si enthousiaste. Plus sociable que jamais, vous serez à l’aise partout, et vous saurez aussi bien mettre de l’animation dans une soirée plutôt ennuyeuse, que communiquer votre enthousiasme à votre équipe de travail.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

La force croît avec le fardeau (proverbe général).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

168



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Ne vous laissez pas submerger par des petites contrariétés.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina