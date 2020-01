Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

La planète Vénus contribuera à vous faire évoluer dans un climat d’harmonie et de compréhension. Vous aimerez plaire, séduire, et votre charme inné en sera d’autant plus irrésistible. Vous serez sur la même longueur d’onde que votre conjoint ou partenaire, tant sur le plan physique que psychologique et intellectuel. Si vous êtes encore hésitant, la planète en question vous incitera à bâtir à deux un avenir commun. Ce sera donc une journée faste pour vivre ensemble, se fiancer ou se marier.

● Horoscope Poissons – Argent

Avec cet aspect d’Uranus, attention sur le plan financier : vous ne serez pas vraiment menacé, mais si vous oubliez de faire vos comptes, vous risquez de vous embrouiller et d’avoir une mauvaise surprise.

● Horoscope Poissons – Santé

Vous avez tendance à consommer trop de sucre sous forme de fruits, gâteaux, boissons sucrées. Cela vous sera très néfaste. Pour compenser les dépenses physiques, prenez plutôt du riz, des pâtes et des pommes de terre, en quantités modérées, bien entendu, et avec le moins de beurre et de sel possible.

● Horoscope Poissons – Travail

Vous poursuivrez votre escalade à l’assaut des sommets. Grâce à l’appui total de Mars, votre cote de popularité sera très forte, et vos supérieurs vous apprécieront au-delà même de vos espérances.

● Horoscope Poissons – Famille

Vos proches seront actifs et sûrs d’eux, mais pas toujours faciles à vivre. Si vous êtes investi de responsabilités parentales, laissez à vos enfants un minimum de liberté, tout en surveillant discrètement leurs allées et venues.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Avec cet aspect de Vénus, votre vie amicale devrait être très privilégiée. Nouvelles relations, retrouvailles avec d’anciens copains… vous n’allez pas vous ennuyer ! Mais si quelqu’un se montre trop envahissant ou trop indiscret, n’hésitez pas à le remettre en place, car vous avez quand même besoin de préserver votre indépendance et votre jardin secret.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

L’ormeau ne peut donner des poires (proverbe espagnol).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

852



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Pesez soigneusement chaque mot avant d’ouvrir la bouche pour parler.

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina