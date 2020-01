Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Vous aurez la bénédiction des astres. Vos relations de couple pourront être remises en question et prendre une tournure différente, qui sera plus durable ou plus stable. Un petit voyage d’agrément avec l’être cher pourrait faire merveille pour consolider vos liens. Célibataire, n’hésitez pas à faire vos valises et à partir à l’étranger ce jour : l’amour aura de grandes chances d’être au bout du voyage. Cependant, il n’est pas dit qu’il débouchera forcément sur un mariage, ce qui pourra rassurer ceux qui ont horreur d’être enchaînés.

● Horoscope Lion – Argent

L’influence du Soleil dans le secteur argent va mettre momentanément l’accent sur votre équilibre financier. Vous aurez l’occasion d’améliorer votre situation. N’hésitez pas à réclamer votre dû, quels que soient vos débiteurs.

● Horoscope Lion – Santé

Bien soutenu par Mars, vous serez moins sensible que tout autre à la fatigue ou au surmenage, capable d’efforts soutenus et même violents. Vous pourriez très bien faire de la compétition sportive, vous seriez sûr de battre tout le monde.

● Horoscope Lion – Travail

Vous ne vous sentirez pas très bien dans votre peau. Des problèmes personnels accapareront votre attention et risquent de vous empêcher de vous concentrer sur votre travail. Essayez de vous reprendre afin d’éviter des ennuis.

● Horoscope Lion – Famille

Vous rechercherez sérieusement la franchise dans vos rapports avec vos enfants, surtout s’ils sont adolescents. Bravo ! Cette démarche ne manquera pas de produire des miracles immédiats. Une discussion à bâtons rompus aujourd’hui permettra de régler un problème sous-jacent mais non exprimé.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Attention ! Ne vous laissez pas prendre au piège des cancans et du qu’en-dira-t-on. On jasera autour de vous, on racontera n’importe quoi, à propos de n’importe qui. Restez résolument au-dessus de la mêlée. Vos amis vous apprécieront davantage si vous savez demeurer neutre au lieu de prendre parti.

● Horoscope Lion – Citation du jour

Qui ment pour toi, mentira contre toi (proverbe arabe).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

128



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps précieux dans des discussions oiseuses.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina