Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Gémeaux

● Horoscope Gémeaux – Amour

Inutile de vous leurrer : avec Saturne, astre d’épreuves, influençant le secteur de votre Ciel lié à la vie de couple, vous aurez peu de chances de vivre aujourd’hui une vie conjugale stable et sans histoire. Vous ne serez pas enclin à faire des concessions. Célibataire, vous sentirez que, pour vous épanouir, vous avez besoin d’une vie affective équilibrée. Ainsi, vous serez prêt à tout faire pour améliorer vos relations amoureuses. Mais ce n’est que dans quelques semaines que vous constaterez l’efficacité de vos efforts.

● Horoscope Gémeaux – Argent

Attention ! Les charmants aspects de Vénus vous porteront à avoir le coeur sur la main et la main à la poche, en particulier envers certains membres de l’autre sexe qui en useront et abuseront sans vergogne.

● Horoscope Gémeaux – Santé

Les bonnes influences astrales du moment vous rendront particulièrement stable, prudent et raisonnable. Cela vous permettra d’assurer aisément vos obligations et vos responsabilités, avec une conscience claire de vos possibilités et de vos limites tant physiques que mentales.

● Horoscope Gémeaux – Travail

Le succès sera à la juste mesure de vos efforts. Retroussez donc vos manches et allez de l’avant avec confiance. Faites preuve malgré tout de prudence. Quoi qu’il en soit, les astres vous protégeront et vous aideront à mener vos projets à bonne fin.

● Horoscope Gémeaux – Famille

Des soucis familiaux pourraient vous perturber. Vous aurez du mal à dialoguer avec vos enfants. Par réaction, vous vous enfermerez dans un silence réprobateur. Ce ne sera malheureusement pas la bonne solution ! Ouvrez-vous plutôt.

● Horoscope Gémeaux – Vie sociale

Vous aurez envie de tout quitter pour d’autres horizons. Commencez aujourd’hui par ouvrir une parenthèse dans vos travaux routiniers, en prenant le temps de vous évader du quotidien. Vous respirerez déjà mieux.

● Horoscope Gémeaux – Citation du jour

Le difficile, c’est ce qui peut être fait tout de suite ; l’impossible, c’est ce qui prend un peu plus de temps (Georges Santayana).

● Horoscope Gémeaux – Votre nombre de chance

956



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Gémeaux – Clin d’oeil

Réfléchissez longuement aux conséquences financières des décisions que vous serez amené à prendre.

● Horoscope Gémeaux – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina