Horoscope quotidien du Mardi 14 Janvier 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Les couples qui ont traversé une grave crise tout récemment repartiront sur de nouvelles bases. Seules quelques personnes du deuxième décan subiront le passage de Saturne et risquent d’avoir des problèmes de communication avec leur conjoint ou partenaire. Célibataire, si vous êtes secrètement entiché de quelqu’un depuis longtemps, vous devrez continuer à tracer patiemment et méthodiquement votre sillon. Les astres veilleront à ce que la chance tournera en votre faveur, et vous aurez alors l’occasion de sortir à deux et de faire plus ample connaissance.

● Horoscope Capricorne – Argent

Les astres influençant actuellement votre secteur argent sont favorablement disposés, ce qui permet d’espérer une journée très bénéfique sur le plan financier. Une amélioration de votre niveau de vie semble dans l’air. Ces belles influences vont aussi protéger vos placements et se révéleront utiles si vous envisagez un investissement important.

● Horoscope Capricorne – Santé

Avec Pluton en bel aspect, vous devriez être dans une bonne forme. Attention tout de même au fait que Saturne fragilise la résistance au froid et peut provoquer des problèmes dentaires. Méfiez-vous également de Vénus : cette planète rend très gourmand et risque de décupler votre goût pour la « grande bouffe » et les bons crus. Gardez la mesure, sans quoi vous risqueriez de perturber votre bel équilibre.

● Horoscope Capricorne – Travail

Cette journée s’annonce excellente sur le plan professionnel. Vous travaillerez d’arrache-pied, et vos collaborateurs ou supérieurs n’auront que des éloges à votre égard. Le seul petit problème pourrait être des tensions entre vous et eux.

● Horoscope Capricorne – Famille

Votre vie familiale risque de vous poser quelques problèmes. Vos enfants, même s’ils sont assez jeunes, accepteront mal de se plier à votre autorité. Prenez-les en douceur pour obtenir de meilleurs résultats.

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Ecoutez les sages conseils de vos amis, sans pour autant vous sentir obligé de suivre leurs exemples. En effet, il existe fréquemment un décalage important entre les paroles et les actes. Suivez cette exhortation : « Faites ce que je dis et non ce que j’ai fait » (Casimir Delavigne).

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu’il vient à peine de naître (Epicure).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

682



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Pas de susceptibilité déplacée : elle vous ferait beaucoup de tort.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Félix de Nole

Macrine l’Ancienne

Nina