Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Avec ce bel aspect de Vénus, il va y avoir de l’animation dans votre vie conjugale. L’ambiance sera chaleureuse et sensuelle. Aucune fausse note ne viendra perturber cette belle harmonie. Vous vivrez des heures heureuses auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre marquante cette fois. Mais votre amour tout neuf risque de subir très tôt l’épreuve du feu. Si vous parvenez malgré tout à consolider vos liens avec cette personne, vous pourrez alors compter sur un bonheur durable.

● Horoscope Vierge – Argent

Cet aspect de Pluton n’a rien de négatif et, en principe, devrait même plutôt vous permettre d’améliorer vos revenus, ou tout au moins de voir vos placements devenir plus rentables. Mais en même temps, cet impact pourra vous faire oublier toute prudence. Vous qui, d’habitude, gérez votre budget avec prudence, serez pour une fois tenté par des achats aussi ruineux qu’inutiles !

● Horoscope Vierge – Santé

Ambiance astrale énervante. Si vous avez du mal à vous endormir, comme cela semble probable aujourd’hui, consommez de la laitue, des yaourts, des potages de légumes le soir. Avant de vous coucher, buvez une tisane chaude de verveine, de camomille ou surtout de fleur d’oranger. Essayez de faire le vide dans votre esprit ou du moins de ne penser qu’à des choses agréables une fois dans votre lit.

● Horoscope Vierge – Travail

Côté travail, vous serez placé sous les influx conjugués des planètes Mars et Mercure. C’est dire que vous serez fortement tenté de mettre les bouchées doubles pour parvenir à vos fins et réaliser vos projets les plus chers. Seulement, vous aurez tendance à en faire un peu trop, ce qui, paradoxalement, nuira à votre efficacité. Tâchez donc de modérer votre ardeur et vous rappeler que « qui trop se hâte s’empêche » (proverbe français).

● Horoscope Vierge – Famille

Vous serez tenté d’imposer une discipline sévère à vos enfants. Mais vous vous apercevrez bien vite que cette méthode d’éducation n’est pas forcément la meilleure. Optez pour la douceur et la complicité.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

On vous demandera probablement d’arbitrer un conflit, en raison de votre habileté réputée d’arrondir les angles. N’acceptez pas cette tâche, qui pourtant est très honorable, si les adversaires comptent parmi vos relations : « Mieux vaut servir d’arbitre entre deux ennemis qu’entre deux amis, car l’un des amis deviendra un ennemi, et l’un des ennemis un ami » (Bias).

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Qui fait toujours ce qu’il veut fait rarement ce qu’il doit (Oxenstierna).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

492



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Ne cédez pas à l’impulsion de parler pour ne rien dire de valable.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette