Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Verseau

● Horoscope Verseau – Amour

La stabilité de votre vie conjugale sera au rendez-vous. Serein, vous ne chercherez pas à jouer un jeu. Vous serez tout simplement vous-même, et vos relations avec votre conjoint ou partenaire seront fondées sur la sincérité. Ce qui ne vous empêchera pas de préserver de votre jardin secret. Célibataire, il ne serait pas intelligent de vouloir rivaliser intellectuellement avec l’homme (la femme) que vous aimez, uniquement pour lui prouver votre égalité ou même votre supériorité. Ce jeu ne serait pas du goût de l’autre, quoi qu’il en dise.

● Horoscope Verseau – Argent

Avec Mars influençant votre secteur argent, vos finances vont tirer à hue et à dia, et il va vous falloir une sacrée organisation pour maintenir vos comptes en équilibre. Par chance, lorsqu’il vous arrive de vous laisser dépasser par les événements, vous savez réagir à temps pour limiter les dégâts. Gageons qu’une fois de plus, ce sera le cas, et que vous ferez face sans trop de panique aux mauvaises surprises.

● Horoscope Verseau – Santé

Les influences astrales seront extrêmement puissantes sur le plan de la santé. Vous repousserez sans difficulté microbes et virus de tout bord et serez capable de fournir des efforts titanesques. Profitez de votre vitalité apparemment inépuisable pour terminer tous les travaux et projets en souffrance ; ne la gaspillez pas en vous livrant à des activités inutiles.

● Horoscope Verseau – Travail

Vous serez tenté par un projet qui vous entraînerait loin de votre champ d’action habituel ou exigerait un investissement qui dépasse vos moyens. Soyez prudent et demandez conseil avant de vous engager.

● Horoscope Verseau – Famille

Vous aurez besoin de vous sentir sécurisé dans votre foyer afin de pouvoir affronter avec courage les difficultés de votre vie professionnelle. Tâchez d’être plus compréhensif, moins exigeant avec vos proches, et vous verrez que vous n’avez vraiment pas à vous plaindre.

● Horoscope Verseau – Vie sociale

Les choses ont peut-être un peu traîné en longueur mais, cette fois, ça va bouger. Rencontres amusantes, soirée intéressante ou déplacements pleins d’enseignements, voilà ce qui vous attend.

● Horoscope Verseau – Citation du jour

On n’accuse jamais sans quelque peu mentir (proverbe chinois).

● Horoscope Verseau – Votre nombre de chance

103



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Verseau – Clin d’oeil

Ne laissez pas les pensées négatives envahir votre esprit. Même si tout n’est pas parfait, votre situation est bien moins sombre que vous ne la représentez.

● Horoscope Verseau – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette