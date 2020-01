Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Taureau

● Horoscope Taureau – Amour

L’entente régnera dans les ménages dont l’un des partenaires est de ce signe. Sous le regard bienveillant de Jupiter, on fera des projets tous azimuts. Si des frictions surviennent, elles seront très rapidement réglées. Célibataires à la recherche de l’âme soeur, sortez avec plusieurs personnes différentes et acceptez toutes les invitations. Ne soyez pas timides, défaitistes ou désabusés. Une rencontre exaltante et décisive pourrait avoir lieu dans un très proche avenir et qui devrait neutraliser instantanément toutes vos appréhensions.

● Horoscope Taureau – Argent

Des bouleversements financiers imprévisibles pourraient vous faire perdre beaucoup d’argent. Aussi, si vous tenez absolument à spéculer, prenez au moins l’avis de spécialistes, qui vous éviteront peut-être des placements franchement hasardeux.

● Horoscope Taureau – Santé

Pour bien vous porter et combattre l’influence négative de la planète Neptune, privilégiez les aliments à haute teneur protéique, tout en réduisant les graisses et l’alcool. A vous les poissons et les viandes bien maigres. Vous pourrez faire des brochettes de boeuf, d’agneau, de poisson, de gambas grillées ; cuisinez le poisson en papillote ou au gril sur un lit d’herbes aromatiques.

● Horoscope Taureau – Travail

A cause de cette turbulence de Neptune, vous aurez du mal à clarifier vos objectifs professionnels. Ne prenez aucune décision aujourd’hui, même si la tentation est très forte. Vous verrez plus clair bientôt.

● Horoscope Taureau – Famille

Tâchez d’user d’un peu plus de psychologie vis-à-vis de vos relations familiales. Vous éviterez ainsi bien des malentendus et des dissentiments avec vos proches. Faites le point de la situation de temps en temps, afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables.

● Horoscope Taureau – Vie sociale

Vous aurez la désagréable impression d’être l’objet d’une hostilité générale. Personne ne semblera bien disposé à votre égard. En réalité, personne ne trouvera grâce à vos yeux, car vous n’admettrez aucune critique. Faites taire votre amour-propre exacerbé, et vous vous sentirez nettement mieux.

● Horoscope Taureau – Citation du jour

Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l’homme (Rémy de Gourmont).

● Horoscope Taureau – Votre nombre de chance

999



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Taureau – Clin d’oeil

Utilisez au mieux vos qualités d’improvisation en toutes circonstances.

● Horoscope Taureau – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette