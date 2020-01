Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Si vous êtes solitaire, il se pourrait que vous ne le restiez plus longtemps. En effet, avec Vénus bien aspectée, une rencontre importante est plus que probable. En revanche, l’ambiance s’annonce nettement moins euphorique si vous vivez en couple : l’impact de Saturne risque en effet d’entraîner des difficultés de communication assez pénibles. Inutile de vous dire que vos humeurs s’en ressentiront plus d’une fois.

● Horoscope Scorpion – Argent

Votre jugement en matière de finances sera obnubilé aujourd’hui par l’action hostile de Pluton mal aspecté. Vous risquez fort de faire une mauvaise évaluation de la conjoncture. Ce ne sera donc pas le moment de vous lancer dans des spéculations trop importantes.

● Horoscope Scorpion – Santé

La santé sera bonne dans l’ensemble. Mais il faudra ménager vos nerfs si vous ne voulez pas connaître de vilains moments de dépression. Le nerf sciatique, lui, pourrait vous causer quelques douleurs. Si vous faites du sport, attention aux chutes, car vos os seront fragilisés et guériront mal en cas de fracture.

● Horoscope Scorpion – Travail

Tout ira bien si votre situation professionnelle est stable. Mais ceux d’entre vous qui ont fait ces derniers temps des choix trop hasardeux ou risqués pourront passer par une phase d’inquiétude. Sans doute faudra-t-il, dans ce cas, corriger certaines de vos décisions pour mettre toutes les chances de votre côté.

● Horoscope Scorpion – Famille

Il y aura de l’électricité dans l’air à la maison, vu cette ambiance astrale ! Tout le monde sera un peu nerveux, tendu, sur le pied de guerre. Surveillez bien vos faits et gestes pour ne pas mettre le feu aux poudres. Gardez-vous d’aborder des sujets tabous.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Mercure mettra du liant dans vos rapports, vous permettant d’exploiter fort habilement votre sens des contacts humains pour cultiver les relations utiles. Mais n’envisagez pas ces relations uniquement sous l’angle du profit matériel : elles peuvent vous rapporter bien des avantages sur les plans psychologique et sentimental.

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Celui qui a déplacé la montagne, c’est celui qui a commencé par enlever les petites pierres (proverbe chinois).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

927



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Faites preuve de plus de lucidité et de moins d’imagination.

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette