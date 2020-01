Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Votre pouvoir de séduction sera à son apogée, et vous mènerez votre conjoint ou partenaire par le bout du coeur ! Il sera sous le charme et se pliera à toutes vos exigences. Pourtant, vous auriez tort d’en profiter à l’excès. Si vous allez trop loin, en effet, méfiez-vous de sa réaction, qui risque d’être aussi brusque que surprenante ! Célibataire, vous traverserez une journée follement romanesque. Vous multiplierez les conquêtes, et l’idée de vous « caser » ne vous effleurera même pas.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Il y aura un certain dynamisme dans la circulation de l’argent : vous en toucherez et en donnerez. Vous dépenserez peut-être plus pour autrui que pour vous-même, mais cela vous fera plaisir. Très nette chance en argent et aux jeux de hasard ; n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance du jour.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Le Soleil et Vénus seront positifs : l’un protégeant le tonus et la vitalité, et l’autre aidant à se sentir bien dans sa peau, ce qui est un des meilleurs moyens d’être en forme. Attention toutefois à une influence un peu sournoise que peut avoir Vénus. Cette planète a en effet tendance à rendre très gourmand, et vous qui, en bon natif de ce signe, avez déjà un solide coup de fourchette. Vous devrez vous réfréner, sans quoi votre silhouette risquerait de s’arrondir !

● Horoscope Sagittaire – Travail

Vous aurez probablement envie de changer totalement de profession, en prenant une décision impulsive. Mais comme les chances d’une mutation professionnelle réussie seront très faibles en ce moment à cause de l’influence inhibitrice de Pluton, vous feriez mieux de rester dans l’attentisme et de prendre patience. Ainsi vous n’aurez pas à regretter d’avoir lâché la proie pour l’ombre.

● Horoscope Sagittaire – Famille

La présente combinaison astrale pourra provoquer une évolution bénéfique dans vos relations avec vos enfants, vous permettant de mieux comprendre ceux-ci et de mieux les accompagner. Dans quelques cas, il est possible qu’un désaccord ou une dispute soit à l’origine de ce changement.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

De la chance en amitié. Vous ferez la lumière sur un petit accroc, et vous serez plus sûr des sentiments qu’on vous porte. Vous aurez intérêt à suivre les conseils d’un ami Verseau : ils sont judicieux.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

Le monde flatte l’éléphant et piétine la fourmi (proverbe indien).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

794



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Ne compliquez pas les choses sur le plan sentimental ; soyez plus simple et plus direct.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette