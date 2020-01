Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

Votre caractère un peu trop pudique, peu porté aux démonstrations affectives, pourra vous nuire cette fois sans que vous en preniez vraiment conscience. Faites l’effort de vous montrer plus ouvert et plus chaleureux : cela facilitera grandement vos rapports avec votre conjoint ou partenaire. Célibataire, ce superbe aspect de Vénus insufflera du brio dans vos relations sentimentales. Votre vie amoureuse sera passionnée et intense ; mais votre esprit conquérant ne vous incitera guère à vous fixer.

● Horoscope Poissons – Argent

Soyez très prudent dans la gestion de votre budget, en vous obligeant à n’agir que selon vos propres moyens. « Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense » (Evangile). Attention à la tentation de vous endetter inconsidérément ou de jongler avec votre découvert en banque. Sachez modérer vos ambitions et vos besoins.

● Horoscope Poissons – Santé

Mangez plus de carottes et réduisez votre consommation de beurre. Vous continuerez ainsi à vous donner une bonne dose quotidienne de vitamine A, indispensable à une peau éclatante et aux cheveux brillants, et en même temps à maintenir votre poids idéal.

● Horoscope Poissons – Travail

L’environnement astral de la journée va accélérer les choses dans votre métier. Cette fois, vous saurez vous écarter, s’il le faut, des sentiers battus et trouver des solutions inédites aux questions en cours. Ces aspects favoriseront tous ceux d’entre vous qui ont une carrière indépendante ou portant sur une technique bien particulière.

● Horoscope Poissons – Famille

Les secteurs de votre thème liés à la vie de famille sont influencés en ce moment par des planètes très bénéfiques. Vénus, Jupiter, le Soleil et Mercure se ligueront pour privilégier vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Grâce à cet aspect de Saturne, vous pourrez avec succès effectuer des démarches délicates, présenter des requêtes, solliciter des appuis. Si vous poursuivez des études, vous obtiendrez de bons résultats.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

Sans Cérès et Bacchus, Vénus a froid (Térence).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

996



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Ne persistez pas à croire que tout peut s’arranger comme par une opération du saint Esprit.

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette