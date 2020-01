Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Quelques difficultés, notamment à propos d’un héritage, pourraient surgir et être susceptibles de rendre la vie conjugale un peu tendue, les conjoints ne voyant pas les choses de la même façon. Il y aura donc risque de contestation et de heurts ; mais vous pourrez l’atténuer par un comportement tolérant et souple. Si vous vivez seul, ne vous découragez pas : les astres Vénus et Jupiter vous promettent plusieurs occasions de rencontre, plus prometteuses les unes que les autres.

● Horoscope Lion – Argent

Vous risquez, avec cet aspect d’Uranus, d’avoir de mauvaises surprises sur le plan financier. Soyez donc prudent et ne signez pas n’importe quoi. Si tout va bien et que votre situation est saine, attention à ne pas céder à un vent de folie : vous ne serez pas à l’abri de tentations ruineuses en ce moment.

● Horoscope Lion – Santé

Climat astral favorable à l’amélioration des problèmes cardio-vasculaires. Pour amplifier le phénomène, pensez d’abord à la stabilisation du poids, puis à une alimentation riche en fruits et légumes. Préférez l’huile végétale au beurre, le poisson à la viande.

● Horoscope Lion – Travail

Ne comptez que sur vous-même pour réaliser vos ambitions professionnelles. Si vous croyez trop aux promesses faites par des personnes influentes, vous risquez d’avoir une fort mauvaise surprise ce jour.

● Horoscope Lion – Famille

Avec le temps, les problèmes familiaux finiront par disparaître. Mais il sera indispensable de commencer dès aujourd’hui à faire la lumière sur toutes leurs causes. Ne vous dérobez pas.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Vous recevrez vraisemblablement des nouvelles d’une personne que vous avez perdue de vue depuis longtemps et qui est loin de vous. Inutile de dire que cela vous fera le plus grand plaisir. La suite de la journée réserve une large place aux événements inattendus qui prendront d’excellents développements ultérieurement.

● Horoscope Lion – Citation du jour

On peut devenir parfait, mais ignorer la perfection : voilà la perfection (Tchouang-Tseu).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

324



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Vous avez un aveu difficile à faire ? Attendez le moment propice et optez pour la simplicité : c’est souvent ce qui se passe le mieux.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette