Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Vos brusques variations d’humeur, certes, ne faciliteront pas l’harmonie dans votre vie de couple. Votre conjoint ou partenaire sera souvent dérouté. Et si vous vous montrez vraiment trop insaisissable, un mur d’incompréhension risque de se dresser entre lui et vous. Célibataire, vous supporterez mal la solitude affective. Mais cela ne doit pourtant pas vous inciter à nouer, sur une impulsion, des liens avec des personnes peu faites pour vous. Ce serait d’autant plus dommage que vous aurez des chances de faire une rencontre très importante.

● Horoscope Capricorne – Argent

Si vous êtes très pressé de faire fortune, vous risquez d’être déçu ; vous risquez même d’avoir de sérieuses complications si vous utilisez des moyens pas très honorables : « Celui qui se hâte de s’enrichir ne sera pas innocent » (Livre des Proverbes). En revanche, vous serez en mesure d’effectuer des opérations profitables à long terme.

● Horoscope Capricorne – Santé

Ne vous prenez pas trop au sérieux. Apprenez à rire de bon coeur de tout et de rien : vous éviterez ainsi de prendre des anxiolytiques comme trente-trois pour cent des Français. Le rire est une activité saine et agréable, qui libère les émotions et les tensions et qui est facile à pratiquer en famille.

● Horoscope Capricorne – Travail

Pluton en cet aspect vous rendra combatif et renforcera votre volonté de changement dans le travail. Mais vous aurez beaucoup de mal à trouver une porte de sortie. De mauvaises surprises sont possibles. Ne prenez donc pas de décisions irrévocables en ce moment. Profitez plutôt de la présence de Mercure pour acquérir des connaissances.

● Horoscope Capricorne – Famille

N’oubliez pas que le foyer est pour vous un élément stabilisateur très important. Vous devrez vous en servir comme un refuge où vous pourrez oublier les ennuis extérieurs. Faites tout votre possible pour que y règne une atmosphère de douceur et d’harmonie parfaites. Mercure en aspect harmonique vous aidera dans ces efforts.

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Avec Saturne qui traîne dans les parages, vous ne serez pas toujours au diapason avec vos amis. De petits accrochages peuvent se produire : un peu énervants, mais pas graves du tout.

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

Quand son propriétaire n’est pas là, la brebis donne moins d’agneaux (proverbe arabe).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

192



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Dans des passages délicats avec des proches, évitez le forcing et faites preuve d’humour. Celui-ci fera mouche et désamorcera les tensions à votre avantage.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette