Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Même si la situation s’améliore, l’entente parfaite entre votre conjoint ou partenaire et vous, ce n’est pas encore pour le moment. Au registre de vos désaccords, une question familiale ou un projet de mutation professionnelle. Essayez d’en discuter avec calme. Si vous êtes un solitaire en quête de compagnie, la situation s’annonce assez morose. Sous l’influence de Neptune en aspect dysharmonique, vous aurez tendance à vous apitoyer sur votre sort et à vous complaire dans la solitude. Rassurez-vous : votre envie de séduire va finalement reprendre le dessus.

● Horoscope Cancer – Argent

Evitez toute opération financière compliquée aujourd’hui. Même si la chance vous sourit à certaines occasions, contentez-vous de vos rentrées habituelles, qui seront suffisantes, et ne prenez pas de risque dans des spéculations douteuses.

● Horoscope Cancer – Santé

Vive la détente ! Vous aurez, en effet, besoin de beaucoup de repos, afin de bien recharger vos batteries et de permettre aux défenses de votre organisme de fonctionner le plus efficacement possible. Aussi, veillez à trouver un juste équilibre entre travail et repos. Sans quoi vous serez nerveux, tendu, et sujet à de fréquents maux de dos.

● Horoscope Cancer – Travail

Votre esprit d’initiative et votre enthousiasme seront bien soutenus par le bon influx de Mars. Vous pourrez par conséquent mener à bien des démarches délicates, que vous repoussiez toujours aux calendes grecques. Vous pourrez également faire avancer vos projets professionnels importants. Mais quelles que soient vos capacités, ne faites pas cavalier seul ; il serait bon de vous adjoindre l’aide de personnes compétentes et bienveillantes.

● Horoscope Cancer – Famille

Attention à l’impact de Pluton, qui pourra par moments vous mettre de mauvaise humeur, sans aucune raison apparente. Ne vous défoulez pas sur vos proches, ils n’y sont pour rien et seront peut-être plus perturbés que vous ne le pensez.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Vous bénéficierez d’une conjoncture astrale très favorable à l’épanouissement de vos sentiments de compassion, de générosité, d’altruisme. Les sollicitations des organisations humanitaires toucheront votre coeur et vous feront ouvrir votre portefeuille.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Notre esprit a toujours quelque mais en réserve (Destouches).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

584



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Faites le point de vos finances ; si des mesures sont à prendre, faites-le immédiatement.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette