Horoscope quotidien du Lundi 13 Janvier 2020 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

Relations tendres et harmonieuses avec votre conjoint ou partenaire, envie de passer davantage de temps ensemble ou de donner un tout plus constructif à votre histoire… On sent que la bonne planète Jupiter veille en ce moment sur votre vie de couple. Célibataire, très pris par votre job, il est probable que vous n’aurez guère de temps pour vous prêter au jeu des rencontres. Fuite en avant ? Peur d’un engagement trop sérieux ? Difficulté à oublier une histoire ancienne ? Si c’est le cas, Saturne devrait vous aider à faire le point, en toute lucidité.

● Horoscope Balance – Argent

Journée délicate financièrement. Faites le dos rond et attendez en espérant des jours meilleurs, qui ne sauraient tarder. Ne vous laissez pas entraîner par votre impatience, car vos coups de tête vous feraient tomber dans le vide.

● Horoscope Balance – Santé

Tonus en hausse. Vous aurez heureusement droit à un dynamisme haut de gamme. Cette position harmonieuse de Mars vous sera fort utile, car elle va vous permettre de récupérer rapidement en cas de fatigue. De plus, si vous sentez la moutarde vous monter au nez, vous aurez toujours la possibilité d’aller vous défouler en faisant une demi-heure de jogging ou en allant taper dans un ballon.

● Horoscope Balance – Travail

La planète Mercure vous conseillera d’utiliser vos capacités d’innovation et d’invention pour vous sortir des problèmes professionnels dans lesquels vous vous êtes enlisé. Elle soutiendra vos efforts.

● Horoscope Balance – Famille

Joie de vivre en famille. Excellentes relations avec vos parents, frères et soeurs. L’ambiance familiale sera chaleureuse et réconfortante. Si vous avez des enfants, la journée sera facile à vivre avec eux.

● Horoscope Balance – Vie sociale

Vous aurez des problèmes de communication avec votre entourage amical. Tantôt très secret, tantôt expansif, vous dérouterez sans le vouloir. Et il risque d’y avoir des malentendus.

● Horoscope Balance – Citation du jour

Les corbeaux entre eux ne se crèvent pas les yeux (proverbe général).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

953



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Ne dépensez pas selon vos désirs, mais selon vos possibilités réelles.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Hilaire de Poitiers

Léonce de Césarée

Yvette