Gregg Popovich valide la mise à jour de LaMarcus Aldridge à 3-points

Greg Popovich a beau détester le tir à 3-points et le répéter année après année, LaMarcus Aldridge a décidé de s’y mettre cette saison : alors qu’il tourne à 0.5 tentative par match en carrière, il en est à 2.5 cette saison. Il en a même pris 20 sur les trois derniers matchs, pour 8 réussites, autour de sa moyenne de 46%.

« C’est son jumeau, c’est un imitateur » plaisante « Pop », pour qui cette transformation était inévitable : tout le mode doit savoir tirer à 3-points aujourd’hui en NBA. Même si l’apprentissage est limité selon lui. « Tu peux progresser évidemment, mais tu peux travailler autant que tu veux, tu ne seras jamais Steph Curry » note-t-il.

L’arbitrage pointé du doigt

« Tout le monde a ses limites, en fonction de beaucoup de paramètres – le physique, les mains, la mécanique, le timing, la coordination » liste-t-il. « Tout le monde est différent. Jakob Poeltl ne shootera sûrement jamais comme L.A. le fait, mais il s’y mettra probablement à un moment dans sa carrière. C’est comme ça en NBA maintenant. Il faut tirer à 3-points sinon tu as une bonne chance de perdre tous tes matchs. »

La faute, en partie, à l’arbitrage, selon lui : « LaMarcus est un garçon intelligent, il comprend qu’on peut se battre au poste bas sans que les arbitres ne sifflent. Ça donne un tir qui ne vaut que deux points, qui est contesté et qui n’est pas génial parce qu’on se fait bousculer et que les fautes ne sont pas sifflées. C’est perdant-perdant. »

Une critique émise également par Vlade Divac : « Ton joueur se fait malmener dans la raquette et n’obtient pas de coup de sifflet, alors qu’à la ligne à 3-points, tu souffles sur l’adversaire et il y a faute. Peut-être que si on changeait les règles, le jeu au poste reviendrait. » Ce n’est pourtant pas le chemin que prend la ligue.