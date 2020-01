Ukraine – Des néo-nazis vendent des conserves de « séparatiste à la crème »

Lors des fêtes du Nouvel An, en Ukraine, des néo-nazis et vétérans de la guerre dans le Donbass, ont vendu sur les marchés de Noël des conserves de viande, dont certaines sont étiquetées « Séparatiste à la crème aigre », « Séparatiste de Lougansk », « Séparatiste à l’huile », ou « Bouvreuil pivoine orthodoxe », afin de récolter des fonds pour l’armée ukrainienne. En plus de noms dignes de cannibales, les boîtes de conserve arborent sans honte des symboles et dates liées aux (…)

–

International







Source link