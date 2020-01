Selon les estimations du réseau de veille sanitaire Sentinelles, l’épidémie de gastro-entérite continue de sévir. Elle s’est même intensifiée en ce début d’année et concernait la totalité de l’Hexagone du 30 décembre 2019 eu 5 janvier 2020. Les régions les plus touchées sont la Nouvelle-Aquitaine, la région Grand Est et les Pays de la Loire.





Sante magazine