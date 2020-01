Derrick Rose espère une belle fête à Chicago pour le All-Star Game

Même s’il est actuellement préoccupé par la série de 11 revers en 14 matchs de Detroit, Derrick Rose n’est pas insensible à l’appel des fans qui l’ont placé en 4e position du backcourt à l’Est pour le prochain All-Star Game. Celui-ci aura lieu à Chicago, sur le parquet d’une franchise qui l’a révélé au grand jour et dans une ville qui l’a vu grandir.

« Je ne l’avais pas vu, mais je n’arrête pas d’en entendre parler, » répond-il. « Comme je l’ai dit, c’est vraiment dur de penser à ça quand tu perds des matchs à côté. Mais pour tous les gens qui ont voté, j’apprécie tout leur soutien, pas seulement moi, mais ma famille. Ça montre à quel point mes fans sont loyaux et apprécient mon jeu. »

S’il n’a quasiment aucune chance de participer au All-Star Game, Derrick Rose devrait toutefois être de la fête puisqu’il a été invité au Skills Challenge, qu’il avait déjà remporté en 2009. Et même s’il refuse pour l’instant de confirmer sa présence, on sent bien que le meneur aimerait retrouver ses anciens fans…

« Si j’y vais, j’y vais pour gagner, c’est tout, » annonce-t-il. « Et pour moi, revenir à Chicago, ça donnerait quelque chose dont la ville pourrait se réjouir. Je suis de là-bas, il n’y a que de l’amour. Si je reviens à Chicago, je sais que les gens vont adorer. C’est quelque chose qui nous a manqués pendant longtemps. L’excitation, et le buzz qu’il y a eu autour de ça a été super. Le dernier All-Star Game qu’il y a eu à Chicago, c’était quand ? Avec Michael Jordan ? En 1988 ? L’année où je suis né. La ville a besoin de ça en ce moment ».