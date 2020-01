Monty Williams demande de la patience avec le projet des Suns

Après trois semaines de compétition et au soir du onzième match de la saison, les Suns pointaient à sept victoires et quatre défaites. L’enthousiasme était notable et les apports de Ricky Rubio et Aron Baynes avaient transformé cette faible formation.

Seulement, depuis deux mois, c’est plus compliqué et en décembre, les hommes de Monty Williams ont même perdu huit matches de rang. De quoi tempérer une certaine excitation, mais surtout rappeler que cette franchise, comme New York, est très fragile et doit se construire sur des ruines.

« Les rencontres gagnées en début de saison ont excité tout le monde », commente le coach des Suns dans l’Arizona Central. « Ensuite, on perd des matches et tout le monde commence à douter. Chacun doit être à sa place car on a une vision sur le long terme. On vit une époque où tout le monde veut tout et tout de suite. C’est une folie de penser qu’on va obtenir des bons résultats en seulement trois ou quatre mois. C’est dingue. Ça prend au moins un an, un an et demi pour que ça tienne vraiment. Ensuite, on a des joueurs qui promeuvent cette culture. Ça, c’est la seconde saison. »

Déjà la fin du duo Baynes et Ayton dans la raquette ?

Voilà pourquoi les dirigeants, le GM James Jones en tête, pourraient ne pas bouger d’ici la fin de la période des transferts. La machine est en marche et il faut se montrer patient. Il sera toujours temps, cet été, de faire des retouches.

« Une fois la culture voulue installée, avec un style de jeu et un bon fonctionnement, alors on peut commencer à faire venir les joueurs qui peuvent s’y adapter », estime Williams. « On a peut-être des bons joueurs ici, mais peut-être ne conviennent-ils pas à notre style, à notre culture. On savait que cette année serait une saison d’apprentissage, pour identifier tout ça. »

Exemple : l’association entre Aron Baynes et Deandre Ayton. Appelée de ses vœux par le second, elle a été mise en place par le coach car Baynes est trop précieux avec son tir extérieur et sa défense, ce que ne possède pas l’ancien numéro un de la Draft. Sauf qu’avec un Ayton frustré et loin d’être en rythme, ce duo ne donne pas satisfaction et c’est Dario Saric qui en fait les frais.

« L’échantillon est court, mais je dois faire ce qui est le mieux pour l’équipe », annonce le technicien. « Je dois y réfléchir profondément. On veut gagner des matches, mais c’est quelque chose qu’on voulait essayer, pour voir si les joueurs étaient à l’aise avec. Pour être honnête, je ne suis pas certain que je vais continuer. Pour Ayton, évoluer à un poste différent, c’est peut-être un handicap. »