Les Celtics craquent encore face aux Sixers

Largement dominé par les Spurs la veille, Boston se doit de réagir ce soir face à son rival du moment, Philadelphie, et les hommes de Brett Brown vont devoir composer sans Joel Embiid, touché au doigt face à OKC et absent plusieurs semaines. Dans un Wells Fargo Center chauffé à blanc, Philadelphie peut compter sur la qualité du drive et du jeu sans ballon de Ben Simmons mais aussi le talent de Josh Richardon pour inquiéter leurs adversaires. Mais, les hommes de Brad Stevens profitent des erreurs défensives, notamment sur le pick-and-roll pour prendre feu à 3-points. Jaylen Brown et Kemba Walker s’amusent à tirer juste derrière les écrans et Boston prend les commandes (19-17).

Contrairement à la veille, Boston déroule du beau basket dans cette fin de 1er quart temps, et le rythme imposé permet à Tatum et Marcus Smart de briller. En face, l’absence de Joel Embiid se fait clairement ressentir, et personne ne vient s’aventurer dans la peinture (35-26). Brett Brown insiste sur Al Horford mais à l’image de son équipe, l’ancien Celtic n’est pas dans le coup et l’écart enfle (48-33).

A chacun sa mi-temps

La salle commence à se faire entendre en demandant un peu plus aux coéquipiers de Ben Simmons. Très bon depuis le début de ce match, Richardson profite de la faculté qu’a Horford à écarter les défenses pour attaquer le cercle. Il peut aussi compter sur un Simmons indispensable avec quelques passages sur le poste 5. Philly va mieux, mais Boston conserve l’avantage à la pause (55-48).

La mi-temps a donné du tonus à Philadelphie. Plus dur défensivement, Philly obtient enfin des situations de jeu rapide. Tobias Harris et Mike Scott plantent à 3-points et Philly prend la tête (67-61). Dominé face aux Spurs et même expulsé, Kemba Walker montre que ce n’était qu’un accident. C’est lui qui prend le match à son compte pour relancer la machine Celtics. A ses côtés, Marcus Smart plante deux 3-points de suite dans la dernière minute, et Boston bascule à nouveau en tête (80-77).

Très en jambes, Richardson agresse en permanence la défense de Boston. Drive avec la faute, finition avec contact, tir à mi-distance… L’ancien joueur du Heat est en grande forme et il redonne les commandes aux Sixers (88-85). Dans les tribunes, l’ambiance monte d’un cran, et on a déjà l’impression d’être en playoffs. Physiquement, les Celtics semblent payer leurs efforts de la veille. Ils craquent, et les Sixers se baladent dans ce dernier acte. Le duo Richardson/Simmons déchire la défense, et Philly creuse petit à petit un écart (103-94). Les efforts de Tatum ne servent plus à grand chose et Philadelphie signe une 3e victoire en trois matches cette saison face aux Celtics. C’est aussi la 18e en 20 matches à domicile. Un succès qui profite aussi à Miami, qui chipe la 2e place de la conférence Est aux Celtics.