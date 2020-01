Le doigt luxé, Joel Embiid est absent jusqu’à nouvel ordre

Joel Embiid espérait que les ligaments ne soient pas touchés après avoir eu l’annulaire de la main gauche disloqué lors du match face au Thunder. Malheureusement, sa visite chez un spécialiste lui a confirmé que c’était le cas.

Les Sixers annoncent ainsi que le pivot souffre d’une luxation du ligament collatéral radial de l’annulaire.

En gros, un ligament qui fait la liaison entre les phalanges s’est déchiré. Pour l’instant, Philadelphie n’a pas annoncé la durée de l’absence de son pivot car ce dernier évalue encore les options.

Il y aurait deux possibilités : soit il choisit de ne pas se faire opérer, et il doit immobiliser son doigt, l’obligeant à s’arrêter deux ou trois semaines. Soit il choisit l’opération, et il devra rester à l’infirmerie plus longtemps. À l’heure actuelle, Joel Embiid est en tout cas simplement annoncé absent « jusqu’à nouvel ordre ».