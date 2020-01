Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Verseau

● Horoscope Verseau – Amour

Une folle passion pourrait vous pousser dans les bras d’une personne peu disposée à vous apporter le calme et la stabilité dont vous avez un grand besoin pour contrebalancer votre comportement souvent anarchique. Prudence donc ! Mais il est vrai qu’en général « on n’est pas maître de son coeur ». Seriez-vous capable de démentir cette affirmation de Marivaux en faisant prévaloir la raison ?

● Horoscope Verseau – Argent

Attention aux problèmes matériels ! Evitez, autant que possible, d’effectuer des opérations financières importantes : vous serez mal conseillé et vous risquez de perdre de grosses sommes d’argent. Vous aurez en plus beaucoup de mal à équilibrer votre budget.

● Horoscope Verseau – Santé

Avec le tandem Vénus-Neptune influençant votre secteur santé, c’est dans une discipline physique à dominante artistique que vous rechargerez le mieux votre énergie. Les cours de danse, de barre au sol ou de capoéra sont donc faits pour vous !

● Horoscope Verseau – Travail

Côté travail, le moment sera peut-être bien choisi pour vous lancer dans les entreprises comportant des risques, car la planète Mars aimera à vous soutenir. N’oubliez pas de prendre conseil auprès des personnes compétentes si vous voulez vous donner le maximum de chance de réussite.

● Horoscope Verseau – Famille

Surveillez bien attentivement vos relations avec votre entourage familial ce jour. Vous pourriez tyranniser tout le monde sans même vous en rendre compte. L’harmonie dans votre environnement immédiat est chose trop importante pour que vous la compromettiez.

● Horoscope Verseau – Vie sociale

Les circonstances vous permettront de vous mettre en valeur et de jouir d’un prestige accru. Si vous briguez un poste important ou une distinction honorifique, votre ambition pourrait se réaliser bientôt. Mais soyez circonspect pour ne pas vous attirer des hostilités en faisant de l’ombre aux autres ou en marchant sur leurs plates-bandes.

● Horoscope Verseau – Citation du jour

Tandis que l’Etat existe, pas de liberté ; quand régnera la liberté, il n’y aura plus d’Etat (Lénine).

● Horoscope Verseau – Votre nombre de chance

787



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Verseau – Clin d’oeil

Montrez-vous moins suggestible et moins influençable.

● Horoscope Verseau – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride