Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

On retrouvera aujourd’hui un aspect dysharmonique de Vénus – de quoi vous donner un intense sentiment de frustration amoureuse. Vous aurez probablement envie de changer de vie, mais aussi très peur de vous retrouver seul ou abandonné. En fait, vous n’arriverez pas à savoir ce que vous désirez vraiment sur le plan amoureux. On vous le reprochera, et vous le supporterez mal. La sincérité ne vous fera pas défaut, mais vous manquerez singulièrement de suite dans les sentiments.

● Horoscope Scorpion – Argent

C’est un fait : tout le monde a besoin de plus d’argent et beaucoup cherchent désespérément les moyens de boucler les fins de mois, quelle que soit leur fortune. Mais ce n’est pas une raison pour se lancer dans des combinaisons biscornues et irréalistes. Dans les circonstances actuelles, avec les mauvaises influences de Mercure, vous n’aurez aucune chance de vous en sortir vite et sans efforts ; vous devrez encore continuer à gagner votre pain à la sueur de votre front.

● Horoscope Scorpion – Santé

Débarrassé de l’influence restrictive de Saturne, vous retrouverez rapidement votre tonus et votre joie de vivre. De plus, les douleurs vertébrales et rhumatismales seront en nette diminution. Bref, vous serez en pleine forme, et vous déborderez d’entrain.

● Horoscope Scorpion – Travail

Une organisation efficace devrait vous aider à venir à bout de toutes les obligations ou les responsabilités qui vous accablent et vous fatiguent. En outre, vous saurez régler les problèmes à leur source.

● Horoscope Scorpion – Famille

Vous serez bien décidé à vous montrer plus diplomate, plus conciliant avec votre entourage familial. Tout risque de conflit sera ainsi écarté, et vous jouirez d’un climat d’harmonie et de tendresse dans votre foyer.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Vos vrais amis vous manifesteront leur profond attachement, et ce sera pour vous un réel réconfort. Si vous avez des moments de liberté, élargissez le champ de vos connaissances, dans des domaines inhabituels.

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Après tout, c’est le développement de la personnalité humaine qui est le but suprême de la civilisation (A. Carrel).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

159



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne pourrait-on jamais séparer l’amour des questions d’argent ?

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride