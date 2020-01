Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

Vous vous sentirez le coeur romantique. Mais attention aux illusions puisque les mauvaises configurations astrales présideront aux espoirs chimériques, aux rencontres impossibles ou compliquées ou encore extraconjugales. Rien de très positif à attendre de ce type de rencontres pour construire un avenir solide. Vous devrez donc tâcher de contrôler vos élans.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Saturne en cet aspect devrait vous permettre de bien gérer votre budget. Mais il pourra aussi vous pousser à des dépenses importantes. Le risque d’impulsivité sera grand. Attention, ce ne sera pas le moment de traîner dans les magasins !

● Horoscope Sagittaire – Santé

Pas toujours facile de trouver l’équilibre : beaucoup de planètes aux influences souvent contradictoires vont en effet se télescoper dans les secteurs de votre thème liés à la santé. Les plus négatives ? Saturne et Neptune, qui risquent de faire chuter votre tonus ou vos défenses immunitaires, et du même coup, de vous rendre quelque peu patraque. Heureusement, le Soleil et Mercure, nettement plus punchy, devraient minimiser ces attaques et vous aider à récupérer rapidement.

● Horoscope Sagittaire – Travail

Veillez à modérer votre esprit de contradiction, qui sera amplifié par les mauvais aspects d’Uranus, afin d’éviter des accrochages avec votre entourage professionnel. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfactions.

● Horoscope Sagittaire – Famille

Vous vous sentirez désorienté et impuissant devant l’attitude de vos enfants, qui vous répondent soit par des cris, soit par des silences, soit par un comportement franchement agressif. Ne réagissez pas par la violence, cela ne mènerait à rien. Attendez que les choses se calment.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

Votre besoin d’aider les autres vous permettra de découvrir de nouvelles sphères de relations. Les contacts que vous nouerez à ces occasions vous procureront d’intenses satisfactions. Quant à vos amis de toujours, ils auront sur vous une excellente influence et vous inciteront à un optimisme de bon aloi.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

En amour, il n’y a guère d’autre raison de ne s’aimer plus que de s’être trop aimés (La Bruyère).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

139



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Mettez en veilleuse votre esprit de contradiction, ou vous risquez de tout gâcher.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride