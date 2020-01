Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

Vous serez bien décidé à profiter à fond des plaisirs de l’amour. Et votre fidélité sera très élastique ! A votre partenaire de s’adapter ! L’ennui, c’est que ses réserves d’indulgence risquent d’être épuisées depuis longtemps, déjà. Des conflits pourraient éclater entre vous deux. Célibataire, les planètes Vénus et Mars conjugueront leurs influences pour donner une impulsion très favorable à votre vie amoureuse. Les rencontres se multiplieront, et vous pourrez faire des choix heureux.

● Horoscope Poissons – Argent

Vous qui tenez à préserver l’équilibre de vos comptes, pourrez vous sentir pleinement rassuré sur le plan pécuniaire. Aucune planète ne viendra en effet menacer les secteurs de votre thème liés aux finances. A l’inverse, il ne faut pas non plus vous attendre à des rentrées mirobolantes. Vous aurez envie de faire plaisir à votre entourage, vous pourriez même craquer pour un achat coûteux ; mais vous ne risquez pas de confondre générosité et gaspillage.

● Horoscope Poissons – Santé

Détente et relaxation ! Voilà exactement ce dont vous aurez besoin. Si vous vous laissez grignoter par les soucis ou submerger par le stress, vous passerez de durs moments.

● Horoscope Poissons – Travail

Les influx de Saturne vous inciteront à être trop égoïste sur votre lieu de travail. Recherchez-en les raisons, elles sont très subjectives, et redevenez naturel. Tous sauront apprécier vos efforts dans ce sens.

● Horoscope Poissons – Famille

Veillez à vous montrer un peu plus diplomate avec votre entourage familial, à composer. Ce sera le seul moyen d’éviter des heurts permanents. Il serait suicidaire de toujours vouloir avoir le dernier mot.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Ne vous repliez pas sur votre propre travail en fermant les yeux sur ce qui se passe autour de vous. Gardez le contact avec le monde extérieur. Il est essentiel que vous restiez au courant de tout.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

Tout n’est pas beurre que fait la vache (proverbe anglais).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

447



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Ne prenez pas vos rêves pour des réalités, ou gare aux déceptions !

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride