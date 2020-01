Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Vénus bien positionnée donnera le top départ à l’une des journées les plus agréables de l’année sur le plan amoureux. Si vous êtes marié, cette influence bénéfique vous laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint : vos efforts seront largement récompensés. Si vous vivez seul, votre charme en hausse sera d’une rare efficacité. Une rencontre importante pourrait avoir lieu. Surtout, ne jouez pas les timides ; ce serait trop dommage de rater une aussi belle occasion !

● Horoscope Lion – Argent

Mercure en bel aspect vous donnera l’habileté en matière de gestion financière. Vous allierez avec bonheur l’intuition au sens des réalités. Cependant, évitez de prendre des risques excessifs.

● Horoscope Lion – Santé

Un petit coup de fatigue est à prévoir si vous n’avez pas su vous ménager ces derniers temps. A surveillez en particulier : la digestion et la circulation sanguine. Mais rien de fâcheux ne pourra vous arriver tant que Jupiter continuera à vous protéger des accidents graves.

● Horoscope Lion – Travail

Mercure vous poussera à améliorer votre situation professionnelle. Vous ferez le maximum pour obtenir une augmentation de salaire ou une promotion. Mais vous vous heurterez à des résistances et vous n’obtiendrez pas facilement gain de cause. Pensez à être plus diplomate et plus adroit dans vos tentatives.

● Horoscope Lion – Famille

Rien d’important ne semble marquer le domaine familial. Vos proches ne connaîtront pas de difficulté particulière, et vos relations avec eux seront faciles, quoique routinières. Un point mérite cependant d’être souligné : des événements particuliers, surprenants peut-être mais pas défavorables, sont possibles en ce qui concerne vos frères et soeurs, ou en ce qui concerne vos relations avec eux.

● Horoscope Lion – Vie sociale

La planète Uranus vous conseillera d’entretenir avec soin vos liens amicaux ou sociaux. En effet, ce sont ces liens qui vous apporteront les joies et le réconfort que vous apprécierez tout particulièrement. De plus, la Lune bien aspectée favorisera vos démarches amicales ; profitez-en pour reprendre des contacts agréables.

● Horoscope Lion – Citation du jour

Soyez heureux, c’est là le vrai bonheur (Louis Auguste Commerson).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

381



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Ne comptez trop ni sur une aide extérieure, ni sur un coup de chance.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride