Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Uranus vous annonce une phase amoureuse qui n’aura rien d’un long fleuve tranquille. Si vous êtes seul, les premières vibrations sont prévues pour l’immédiat. Mars influencera alors votre secteur amour, ce qui suggère une histoire forte, susceptible de vous entraîner loin. Pour les couples, ce sera un peu plus délicat. Un sentiment de lassitude pourrait vous gagner et vous inciter à prendre de la distance. A vous de voir s’il s’agit d’un mouvement d’humeur passager ou d’un malaise plus profond.

● Horoscope Capricorne – Argent

Vous aurez deux alliés célestes sur le plan argent. D’un côté, le Soleil, astre bénéfique, va influencer votre secteur d’argent, ce qui protégera votre équilibre financier. De l’autre, la présence de Jupiter sera également bénéfique pour votre compte en banque : entre autres qualités, Jupiter est l’une des planètes les plus favorables sur le plan pécuniaire. Cela sera plus vrai encore si vous êtes du premier décan.

● Horoscope Capricorne – Santé

Avec cette ambiance planétaire, la journée sera très bonne pour les sports et pour les activités en extérieur. Si l’on dispute un match ou s’il y a des épreuves sportives quelconques près de chez vous, allez-y, de préférence en compagnie de quelques amis. Cela vous fera beaucoup de bien.

● Horoscope Capricorne – Travail

Bonne stabilité professionnelle. Pour quelques natifs, cette journée sera favorable aux nouvelles entreprises. Mais si vous décidez de concrétiser l’un de vos projets, faites attention au choix de vos associés ; leur rôle sera en effet important. Mieux vaudra prendre le temps de réfléchir sérieusement avant de vous décider.

● Horoscope Capricorne – Famille

En famille, quelques difficultés pourront surgir à cause d’un enfant. Dans ce cas, parlez-en ouvertement, ne faites pas l’autruche pour avoir la paix. Ménagez-vous des moments de solitude, d’abord pour vous détendre car vous aurez bien besoin, et ensuite pour vous permettre de prendre, en toute sérénité, quelques décisions importantes concernant votre vie au foyer.

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Risque de tensions avec vos amis, car vous vous montrerez trop subjectif dans vos raisonnements et vos jugements. Mais d’un autre côté, vous serez capable, si vous le voulez, de force de caractère au moment où l’on s’y attendra le moins.

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

Entourez plutôt votre maison de pierres que de voisins (proverbe arabe).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

706



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Avant de prendre une décision importante, donnez-vous le temps de digérer l’information. C’est ce qu’on appelle peser le pour et le contre.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride