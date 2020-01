Horoscope quotidien du Vendredi 10 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Journée agréable côté coeur. Si vous êtes marié et heureux, l’impact de Mercure se fera à peine sentir, se contentant d’aider certains d’entre vous à se lancer dans un projet ou une nouvelle activité en commun avec leur conjoint. Si vous vivez seul, cet élément céleste aura pour effet de vous amener à éprouver l’envie de vous engager dans une relation stable et profonde. Et, comme cela se produit si souvent lorsque l’on est intérieurement prêt pour une expérience, le hasard mettra sur votre route la personne avec qui partager votre vie.

● Horoscope Cancer – Argent

Attention, vous serez saisi d’une terrible fringale de dépenses ! Vous voudrez tout : changer de look, transformer de fond en comble votre intérieur, renouveler complètement votre garde-robe, acquérir une nouvelle voiture, partir en voyage aux antipodes… Et la liste n’est nullement limitative ! Si c’est pour vous remonter le moral, alors achetez ce que vous voudrez, mais rien à crédit, sinon vous allez avoir des ennuis.

● Horoscope Cancer – Santé

Malgré un emploi du temps très chargé et le nombre impressionnant de vos petits soucis de tous ordres, vous aurez un tonus vraiment époustouflant grâce au soutien musclé des astres. Dynamisé par Mars, gonflé à bloc grâce à Jupiter, ces deux planètes de choc, vous traverserez la journée d’un pas alerte et d’un coeur joyeux, en remportant une pleine brassée de succès sur tous les fronts.

● Horoscope Cancer – Travail

Faites le bilan de votre situation professionnelle. D’après la configuration astrale actuelle, un recyclage sera indispensable à certains natifs ; d’autres devront changer d’orientation. Il leur faudra se rendre à l’évidence que, de nos jours, la mobilité et une grande faculté d’adaptation sont les facteurs essentiels de la réussite professionnelle.

● Horoscope Cancer – Famille

Votre vie familiale pourrait bien vous réserver quelques surprises très agréables. Tous les membres de votre famille vous prouveront leur affection.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Grâce à l’action bienfaisante de la Lune, vous ressemblerez exactement à ce que vous êtes foncièrement : quelqu’un de vrai, de spontané et de sincère. Vous plairez beaucoup dans votre façon d’être accessible aux autres, d’écouter et de vibrer, de compatir ou de vous indigner. Vos interlocuteurs auront le sentiment qu’ils sont compris et vous en seront reconnaissants.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

En pays d’exil, même le printemps manque de charme (proverbe russe).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

708



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Cessez de ruminer vos échecs ! Pour vous aider à faire place nette, entourez-vous de personnes positives, et allez droit devant vous, sans vous retourner.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Guillaume de Bourges

Séthride