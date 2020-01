Au retour de Kyrie Irving, les Nets envisagent d’imiter le Thunder

Présent à l’entraînement pour la première fois depuis près de deux mois, Kyrie Irving s’est ensuite adressé à la presse pour donner des nouvelles de sa santé, mais aussi de son planning. S’il s’entraîne, avec contact, avec ses coéquipiers, c’est forcément qu’un retour est proche…

« On verra comment ça se passe lors des prochains jours. Dès vendredi, on fera le point, et on verra comment je me sens » a-t-il expliqué lors d’un point presse improvisé. « Puis samedi avec sans doute un autre entraînement. »

Et après, si le physique répond bien ? « J’espère que j’aurai quelques situations de matches à l’entraînement la semaine prochaine. Peut-être que ça prendra moins de temps que ça, mais je me donne une semaine. J’ai recommencé le 2-contre-2 il y a quelques jours, et je peux m’entraîner normalement. Je dois juste effectuer des exercices pour mon épaule avant d’aller sur le terrain, et c’est quelque chose que je devrai faire toute la saison, et même peut-être pour le reste de ma carrière. »

C’est le pronostic de Kyrie Irving, mais ESPN précise que le staff médical n’a pas été consulté, et n’a pas donné de date de retour. Quant à Kenny Atkinson, il réfléchit à un problème de riche : comment tirer le meilleur de son meneur All-Star et sa doublure Spencer Dinwiddie. « Mon boulot est de faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe, et ce qui colle le mieux au concept de l’équipe » explique le coach de Brooklyn. « J’ai quelques idées en tête. On en a parlé avec le staff mais on n’a pris aucune décision. »

Parmi les stratégies envisagées, imiter le Thunder, qui joue beaucoup avec Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder, avec trois arrières sur le terrain et Caris LeVert aux côtés des deux meneurs. « Ce serait un tandem difficile à défendre » reconnaît Kenny Atkinson. « Spencer peut évidemment défendre sur le joueur sans ballon car il fait 1m98, et c’est un « two-way player ». C’est excitant à l’idée de penser à ce que ça peut donner. On pourrait avoir Caris, Kyrie et Spencer. Vous savez, au départ, ça faisait partie de nos plans originaux. On pourrait les faire jouer ensemble en fin de match. Je n’hésiterai pas une seconde. »

En attendant les tests, la priorité est de renouer avec la victoire puisque Brooklyn reste sur sept défaites de suite !