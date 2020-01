« 20h30 le samedi » avec la Mère Denis – France 2 – 11 janvier 2020

Le magazine « 20h30 le samedi » (Twitter), présenté en direct par Laurent Delahousse juste après le journal de 20 heures sur France 2, raconte un moment inédit dans la vie d’une personnalité, les coulisses d’un événement ou d’un lieu appartenant à l’histoire collective. Des reportages qui dévoilent « la petite histoire dans la grande », à feuilleter comme un album de famille. Ce nouveau numéro de la deuxième saison de « 20h30 le samedi » revient sur le premier buzz du petit écran : l’incroyable histoire de la Mère Denis…

Le jour où > La Mère Denis a fait le buzz

Tout commence en 1972 : un publicitaire qui passe ses vacances dans la Manche croise régulièrement une vieille lavandière. Il a l’idée d’utiliser son visage et son image rustique pour vanter les mérites d’une machine à laver. A l’époque, c’est totalement à contre-courant, car ce sont surtout les images de pin-up qui sont utilisées dans la publicité. « Mère Denis », 79 ans, fait le buzz et Paris Match la désigne comme la personnalité la plus importante de l’année 1982. Quarante ans plus tard, des touristes vont encore en pèlerinage auprès de son ancien lavoir. « 20h30 le samedi » fait revivre cette incroyable histoire…

Et aussi, « Marie s’infiltre » et Lorànt Deutsch

Et aujourd’hui > « Marie s’infiltre », le buzz à tout prix ?

A l’ère de l’Internet et des réseaux sociaux, créer le buzz est devenu un métier qui échappe aux mains des publicitaires. « Marie s’infiltre » est une jeune femme de 27 ans qui s’est fait connaître en postant des vidéos : elle s’infiltre partout où elle peut (un défilé Chanel, un meeting du Front national…) et joue les provocatrices, pour le meilleur et parfois le pire. Le 23 novembre 2019, Marie s’est invitée à la marche contre les violences faites aux femmes avec deux hommes tenus en laisse… Sa prestation a été violemment critiquée. Alors, peut-on faire le buzz à tout prix ?

Le bonus > Le buzz de Lorànt Deutsch

D’où vient le mot buzz ? Quelle est son histoire ? « 20h30 le samedi » a posé la question à un amoureux de la langue française…



