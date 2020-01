Writers Guild Awards 2020 : les nominations

Un ami extraordinaire © Lacey Terrell / Sony Pictures Releasing France Tous droits réservés

Cette semaine très chargée en annonces de prix a commencé avant-hier, le lundi 6 janvier, avec celle des nominations pour les 72èmes Writers Guild Awards, les prix votés par le syndicat des scénaristes américains. La cérémonie des lauréats aura lieu le samedi 1er février, simultanément à l’hôtel Beverly Hilton à Los Angeles et à la salle de bal Edison à New York. Comme tous les ans, de nombreux films, qui ne respectent pas les règles salariales établies par le syndicat, tels que L’Adieu The Farewell de Lulu Wang et Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, ainsi que des productions étrangères comme Douleur et gloire de Pedro Almodovar et des films d’animation n’ont pas été éligibles. En tout, 64 scénarios originaux et 44 adaptations ont été en lice cette fois-ci pour le prix suprême attribué par les scénaristes.

Parasite © The Jokers / Les Bookmakers Tous droits réservés

Meilleur scénario original

1917 par Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns, sortie française le 15 janvier

A couteaux tirés par Rian Johnson

Booksmart par Emily Halpern, Sarah Haskins, Susanna Fogel et Katie Silberman, sans date de sortie cinéma en France

Marriage Story par Noah Baumbach, sans date de sortie cinéma en France

Parasite par Bong Joon-ho et Han Jin-won

Les Filles du docteur March © Wilson Webb / Sony Pictures Releasing France Tous droits réservés

Meilleur scénario adapté

Les Filles du docteur March par Greta Gerwig

The Irishman par Steven Zaillian, sans date de sortie cinéma en France

Jojo Rabbit par Taika Waitit, sortie française le 29 janvier

Joker par Todd Phillips et Scott Silver

Un ami extraordinaire par Micah Fitzerman-Blue et Noah Harpster, sortie française le 25 mars

Foster © Sabine Films / Home Box Office Inc. Tous droits réservés

Meilleur scénario d’un documentaire

Citizen K par Alex Gibney, sans date de sortie en France

Foster par Mark Jonathan Harris, sans date de sortie en France

The Inventor Out for Blood in Silicon Valley par Alex Gibney, sans date de sortie en France

Joseph Pulitzer Voice of the People par Robert Seidman et Oren Rudavsky, sans date de sortie en France

The Kingmaker par Lauren Greenfield, sans date de sortie en France





