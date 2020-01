Les Spurs en démonstration à Boston

Dès les premières minutes de ce match, on constate que les Spurs vont faire vivre un véritable cauchemar à leurs adversaires. C’est simple, Boston est inexistant dans tous les compartiments du jeu. Les Spurs font circuler la balle à la perfection et tous les tirs sont pris dans le bon timing. Les mots de Brad Stevens ne changent rien, son équipe ne peut même pas trouver un tir ouvert. Bryn Forbes et Trey Lyles trouvent la mire à 3-points, LaMarcus Aldridge fait la loi à l’intérieur et le score ne cesse d’augmenter (16-3).

L’entrée de Marcus Smart fait du bien à une défense des Celtics complètement dépassée depuis l’entre-deux. En attaque, il se montre tout aussi intéressant et permet à son équipe de marquer enfin des points. C’est lui à 3-points, puis Jayson Tatum, qui permettent à Boston de limiter la casse après 12 minutes, mais le problème est défensif. Ils ont déjà encaissé 34 points (34-22).

San Antonio déroule

Le petit rapproché de Boston au score n’affole en rien les Spurs. Lonnie Walker IV prend les choses en mains et fait ce qu’il veut de ses vis-à-vis. À l’image de son équipe, Kemba Walker est hors sujet et le meneur All-Star n’arrive pas à relever la tête. Brad Stevens multiplie les rotations et tente de trouver la bonne configuration mais rien ne se passe. Lonnie Walker IV puis DeMar DeRozan redonnent 20 points d’avance et la salle commence à exprimer son mécontentement (54-34).

Collectivement, il y a un monde d’écart entre les deux équipes et Gregg Popovich peut être fier de ses hommes. Ses leaders (DeRozan et Aldridge) répondent présent, ses jeunes loups (Forbes et White) jouent sans pression et c’est tout le collectif texan qui régale. Brad Stevens va devoir trouver les mots à la pause pour que ses joueurs montrent un autre visage en deuxième mi-temps (65-47).

Au retour des vestiaires, les Celtics semblent avoir envie de se faire pardonner de leur première mi-temps. Petit à petit, Boston enchaîne les stops et commence à poser des soucis aux Texans. Jayson Tatum et Gordon Hayward s’envolent au dunk et enflamment le TD Garden. Les fans donnent enfin de la voix et l’ancien de Duke permet à son équipe dans une ambiance incroyable de revenir sous la barre des 10 points (76-69). Mais un événement va stopper cette embellie. À la suite d’un écran bien appuyé de LaMarcus Aldridge sur Kemba Walker, le meneur des Celtics s’énerve et insulte l’arbitre. Il est logiquement exclu et Boston laisse San Antonio reprendre confiance.

DeMar DeRozan en mode All-Star

Ce n’est plus le même match depuis cet incident. Coach Pop’ le sait et il demande à ses hommes de remettre le rythme du début de rencontre. Ses mots sont vite assimilés par ses joueurs qui mettent le feu à cette rencontre.

Patty Mills et DeMar DeRozan attaquent les intervalles sans répit et Boston est de nouveau dans le dur. Les Spurs infligent un 12-3 et les coéquipiers de Marcus Smart sont une nouvelle fois distancés (88-72). DeMar DeRozan est dans un soir où rien ne lui résiste. Son drive plus finition avec contact à 7 secondes du buzzer illustre la faculté qu’il a à prendre le dessus sur n’importe quel vis-à-vis. Boston n’a pas réussi à revenir et semble se diriger vers une nouvelle défaite (99-83).

Comme Boston rejoue jeudi soir face à Philadelphie, Brad Stevens repose ses titulaires. En face, Lonnie Walker IV continue de briller quand il touche la balle, aidé par un LaMarcus Aldridge toujours aussi efficace quand il est près du cercle (107-91). L’ancien joueur des Blazers n’a pas eu de répondant en face ce soir, et quand il n’est pas trouvé à l’intérieur, il arrive à se montrer tout aussi efficace de loin. Son tir à 3-points écarte définitivement Boston et donne l’opportunité à Brad Stevens de donner des minutes à Tacko Fall qui, dans une ambiance toujours aussi dingue, montre à nouveau des choses intéressantes. Score final : 129-114.