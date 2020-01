Les sorties du 8 janvier 2020

L’Adieu The Farewell © SND Tous droits réservés

Aujourd’hui n’est que le deuxième mercredi de l’année 2020 et pourtant, nous nous trouvons d’ores et déjà confrontés à une sélection de sorties hebdomadaires dont on ne sait pas tellement par quel bout la prendre. Aucun film ne paraît réellement sortir du lot parmi la douzaine de nouveautés, à tel point que notre trio habituel de recommandations a tout d’un choix par défaut ! Rabattons-nous donc sur les deux films d’animation qui se distinguent tant soit peu : côté anime japonais Les Enfants du temps, le deuxième film de Makoto Shinkai à sortir dans les salles françaises trois ans après le joli succès de Your Name et côté animation européenne le roumain L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian, au style visuel merveilleusement débridé. Et puis, sans une énorme conviction, le film qui vous administrera sans doute le baume le plus réconfortant au cœur en ce début d’année, la comédie familiale douce-amère L’Adieu The Farewell de Lulu Wang, pour laquelle Awkwafina vient de décrocher le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une comédie.

Un vrai bonhomme © Ad Vitam Distribution Tous droits réservés

Après, ça se gâte quand même considérablement. Les propositions françaises affichent toutes, sans exception, une certaine faiblesse scénaristique, du frère imaginaire dans Un vrai bonhomme de Benjamin Parent jusqu’à la municipalité en folie dans Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar, en passant par un cas d’imposture usé jusqu’à la corde dans Sol de Jezabel Marques. Et la seule production hollywoodienne d’envergure de la semaine, Underwater de William Eubank, sent bon le recyclage éhonté de l’ensemble des ressorts censés rendre les aventures sous-marines palpitantes. Côté étranger, les deux sorties tardives des films passés l’année dernière par la case cannoise ne sont pas non plus d’un grand secours, ni Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu présenté en compétition, ni Nina Wu de Midi Z issu de Un certain regard, boudé par notre cher confrère Jean-Jacques, et qui sort d’une façon un peu trop opportuniste au même moment que s’ouvre le procès contre Harvey Weinstein à New York.

Tommaso © Les Bookmakers / Capricci Films Tous droits réservés

Enfin, si vous êtes des fans inconditionnels de Willem Dafoe dans les films de Abel Ferrara, cette semaine sera la plus belle de votre vie de cinéphile ! Bon, trêve d’exagérations gratuites, il convient tout de même de saluer l’initiative de Capricci Films de faire coïncider la sortie de Tommaso avec celle en copies restaurées des quatre films précédents du tandem acteur / réalisateur le plus intense du cinéma indépendant américain de ces dernières années. Après, on aime ou on n’aime pas – pour notre part, c’est surtout Pasolini que l’on affectionne dans cet échantillon d’une filmographie joliment hétéroclite – , toujours est-il que ce ne sont pas des films qui vous laisseront indifférents.

L’Adieu The Farewell de Lulu Wang (États-Unis, Comédie dramatique, 1h40, distribué sur 117 copies) avec Awkwafina, Tzi Ma et Diana Lin

L’Autre de Charlotte Dauphin (France, Drame, 1h17) avec Astrid Bergès-Frisbey, James Thierrée et Anouk Grinberg

Les Enfants du temps de Makoto Shinkai (Japon, Animation, 1h54, distribué sur 170 copies)

L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian (Roumanie, Animation, 1h32)

Le Goût du secret de Guillaume Suon (Cambodge, Documentaire, 1h49, distribué sur 1 copie)

Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar (France, Comédie, 1h49) avec Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia et Jeanne Balibar

Nina Wu de Midi Z (Taïwan, Drame, 1h42) avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung et Kimi Hsia (critique)

Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu (Roumanie, Policier, 1h38, distribué sur 110 copies) avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon et Rodica Lazar

La Sincérité de Charles Guérin Surville (France, Comédie, 1h22, distribué sur 4 copies) avec Charles Pépin, Jeanne Damas et Manon Palmer

Sol de Jezabel Marques (France, Comédie, 1h38, distribué sur 314 copies) avec Chantal Lauby, Camille Chamoux et Giovanni Pucci

Tommaso de Abel Ferrara (Italie, Drame, 1h55) avec Willem Dafoe, Cristina Chiriac et Anna Ferrara

Un vrai bonhomme de Benjamin Parent (France, Comédie dramatique, 1h28) avec Isabelle Carré, Thomas Guy et Benjamin Voisin

Underwater de William Eubank (États-Unis, Thriller, 1h35) avec Kristen Stewart, Vincent Cassel et T.J. Miller

Reprises

Dafoe X Ferrara Rétrospective (1998-2014) de Abel Ferrara (États-Unis, Drame) : New Rose Hotel, Go Go Tales, 4h44 Dernier jour sur terre et Pasolini





