Les Incontournables UGC 2020 : 23 films à 3€50 la place

Comme en chaque début d’année, l’heure est au rattrapage des films que vous avez pu rater au cinéma au cours des douze mois passés. L’exploitant UGC est traditionnellement le premier à donner dans ses salles une dernière chance aux succès ou aux curiosités injustement ignorées de l’année écoulée. La 13ème édition de Les Incontournables UGC a commencé hier et se terminera mardi prochain, le 14 janvier. Le principe reste inchangé : pour la modique somme de 3€50 par séance, vous pourriez regarder entre deux et trois films par jour de la sélection établie en partenariat avec les rédactions du Figaro, dans les 28 cinémas UGC participant à l’opération. A Paris, il s’agit des UGC Ciné Cité des Halles, de Bercy et de Paris 19, ainsi que des complexes George V, Gobelins et Montparnasse. Et en province, vous pourriez vous faire une jolie session de rattrapage à moindre coût entre autres à Bordeaux, Lille et Strasbourg.

Les sorties du mois de janvier

Green Book Sur les routes du sud de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali – Oscar du Meilleur Film

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? de Philippe De Chauveron, avec Christian Clavier et Chantal Lauby

Les sorties du mois de février

Le Chant du loup de Antonin Baudry, avec François Civil et Omar Sy

Grâce à Dieu de François Ozon, avec Melvil Poupaud et Denis Menochet

Les sorties du mois de avril

El reino de Rodrigo Sorogoyen, avec Antonio De La Torre et Barbara Lennie

Mais vous êtes fous de Audrey Diwan, avec Pio Marmaï et Céline Sallette

La sortie du mois de juin

Parasite de Bong Joon-ho, avec Song Kang-ho et Lee Sun-kyun – Palme d’or

La sortie du mois de juillet

Le Roi lion de Jon Favreau

Les sorties du mois de août

Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt

La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec Zita Hanrot et Liam Pierron

Les sorties du mois de septembre

Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mevellec

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, avec Noémie Merlant et Adèle Haenel

Au nom de la terre de Édouard Bergeon, avec Guillaume Canet et Veerle Baetens

Les sorties du mois de octobre

Alice et le maire de Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini et Anaïs Demoustier

Joker de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix et Zazie Beetz – Lion d’or

Papicha de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri et Shirine Boutella

Hors normes de Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel et Reda Kateb

Le Traître de Marco Bellocchio, avec Pierfrancesco Favino et Maria Fernanda Candido

Les sorties du mois de novembre

La Belle époque de Nicolas Bedos, avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin

J’accuse de Roman Polanski, avec Jean Dujardin et Louis Garrel

Les Misérables de Ladj Ly, avec Damien Bonnard et Alexis Manenti

La sortie du mois de décembre

Une vie cachée de Terrence Malick, avec August Diehl et Valerie Pachner