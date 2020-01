Haute-Marne : retour aux 90 km/h

La Haute-Marne fait marche arrière. Les fameux panneaux de limitation de vitesse à 90 km/h vont refleurir dans le département, après 1 an et demi à 80 km/h. 15 routes sont concernées. À Chaumont, des panneaux tout neufs, prêts à être plantés, font leur apparition sur les routes. Coût de la facture ? 100 000 euros. « Demain, on viendra poser un panneau ‘soyez vigilant’ à cet endroit et un peu plus loin, à l’emplacement de l’autre panneau, il y aura un autre panneau 90 km/h », explique Laurent Hasselberger, chef du pôle de Chaumont.

La Commission de sécurité s’est réunie. Par crainte des accidents, elle s’oppose au retour à 90 km/h, mais son avis n’est que consultatif. Le président du département n’en tiendra pas compte. « Je l’annonce, 15 routes départementales passeront à 90 km/h. Je prendrai toutes mes responsabilités. Je suis le seul responsable dans cette opération », explique Nicolas Lacroix, président Les Républicains du conseil départemental de Haute-Marne. 25 autres départements ont annoncé leur intention de revenir à 90 km/h sur des routes qui doivent respecter plusieurs critères : elles ne doivent notamment pas être empruntées par des engins agricoles.

