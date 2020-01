Ce sera l’affiche la plus scrutée de la nuit prochaine. Au lendemain de leur victoire sur le parquet des Hawks, les Rockets vont rendre visite au Thunder. Mis au repos cette nuit à Atlanta, Russell Westbrook va ainsi effectuer son premier retour dans son ancienne salle depuis son transfert, l’été dernier, contre Chris Paul.

Dans ce cas de figure, pas de place au doute : le meneur sera accueilli comme il se doit par ses ex-franchise et public de toujours. Contrairement à son ancien partenaire de jeu au Thunder, Kevin Durant, largement conspué lors de son retour à OKC avec le maillot des Warriors.

« Russell Westbrook a donné au Thunder et à la communauté d’Oklahoma tout ce qu’il avait pendant plus d’une décennie, » salue le GM Sam Presti. « Il est arrivé à un moment où sa carrière et la franchise démarraient littéralement de rien. Russell a été le catalyseur pour beaucoup de moments incroyables et de souvenirs pour nos fans. Mais ce sont sa longévité et son engagement qui définissent ce qu’il a apporté à Oklahoma City. »

« Il occupera toujours une place importante dans l’histoire de notre ville »

En retour, le meneur des Rockets aura ainsi droit à sa vidéo hommage. « Ce sera un moment unique, lors qu’il entrera sur le parquet de la Chesapeake. Et une chance pour les fans de saluer quelqu’un qui occupera toujours une place importante dans l’histoire de notre ville. »

« Ça va être génial, » prédit son ancien coéquipier Hamidou Diallo. « Il va venir avec beaucoup d’énergie et on va répondre avec beaucoup d’énergie. » Une confrontation qui promet entre deux équipes beaucoup plus proches que prévu au classement. Accroché à sa 7e place, le Thunder ne compte que cinq victoires de moins que les Rockets alors qu’on pouvait lui imaginer une chute plus spectaculaire dans la hiérarchie à l’Ouest.

S’il est encore trop tôt pour faire les comptes de cet échange majeur entre les deux meneurs, Russell Westbrook aura évidemment un petit pincement au cœur la nuit prochaine. « Cet endroit sera toujours spécial pour moi parce que j’ai grandi ici, » rappelait récemment le MVP 2017. « J’ai passé une grande partie de ma carrière ici, j’y ai rencontre beaucoup de gens, c’est une bonne franchise avec des gens géniaux. »