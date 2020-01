Trae Young participe au remboursement d’un million de dollars de dettes de frais médicaux

Il n’est en NBA que depuis 18 mois, mais Trae Young a déjà décidé d’agir auprès de la communauté de la ville d’Atlanta. WSB TV nous apprend ainsi que le meneur vedette des Hawks a décidé de mettre la main à la poche pour éponger les dettes de plusieurs centaines de patients, dans l’impossibilité de payer leurs frais médicaux.

En association avec RIP Medical, une organisation à but non lucratif chargée de prendre en charge ces frais médicaux, Trae Young a réussi à réunir plus d’un million de dollars. Lui même a mis 10 000 dollars dans la cagnotte, et la somme récoltée va permettre d’aider près de 600 personnes avec un coût moyen de 1 850 dollars par dossier.

« La ville d’Atlanta m’a accueilli à bras ouverts, et c’est extrêmement important pour moi de rendre à cette communauté » a expliqué Young. « J’espère que ces familles pourront trouver un peu de réconfort en sachant que leurs factures sont pris en charge pour débuter la nouvelle année. »