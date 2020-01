[Programme du soir] Les Knicks en visite chez les Lakers

On suivra d’abord ce Cavaliers – Pistons pour scruter la nouvelle sortie de Sekou Doumbouya. Blake Griffin opéré, le Français a un boulevard jusqu’à la fin de la saison. Pour les Nets, il s’agit de mettre fin à une série de six défaites de suite, et ce sera compliqué car il y a le Thunder en face.

A l’Ouest, c’est la bagarre pour la 8e place avec Memphis – Minnesota et Phoenix – Sacramento. Des « matches à six points » comme on dit dans le foot.

Les deux plus belles rencontres opposeront les Raptors aux Blazers, et les Lakers aux Knicks.