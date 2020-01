Carmelo Anthony braque Toronto !

Malgré les absences de Pascal Siakam, Marc Gasol, Norman Powell, et Fred Van Vleet, les Raptors prennent le meilleur départ grâce à sept points de suite de Serge Ibaka. Maladroits, les Blazers restent muets lors des trois dernières minutes du premier quart-temps et encaisse un 8-0, donnant neuf points d’avance à Toronto (24-15).

Malgré un bon passage de Carmelo Anthony et d’Hassan Whiteside (14 points, 16 rebonds, 7 contres), les Raptors continuent de faire la course la tête. Dans le sillage des dix points de Kyle Lowry (24 points, 10 passes), les hommes de Nick Nurse prennent même 14 points d’avance alors qu’il faut attendre la 22e minute du match pour voir Damian Lillard débloquer son compteur sur la ligne des lancers-francs. Un 3-points de Kent Bazemore et un lay-up d’Anthony limitent toutefois la casse avant la pause (56-46).

La défense de Portland continue d’offrir des tirs ouverts à ses adversaires mais les Raptors n’en profitent pas pour prendre le large. Au contraire, c’est Carmelo Anthony qui continue de garder les siens en embuscade (71-62). Si Toronto conserve le contrôle du match, cette période permet à Damian Lillard, et à Anfernee Simmons, de trouver leur rythme. Les deux arrières marquent 14 des 23 points de leur équipe dans le troisième quart-temps pour garder les Canadiens en ligne de mire (78-69).

Qui dit Money Time, dit Dame Time

Sept points de Chris Boucher distancent immédiatement Portland mais les jambes des Raptors commencent à être lourdes (85-73). Petit à petit, les Blazers grignotent leur retard. Deux tirs primés de Lillard et Anthony, puis un lay-up de Whiteside sur un caviar de son meneur plonge la Scotiabank Arena dans le doute mais un Kyle Lowry, au four et au moulin croit stopper le bon passage adverse (95-88).

La paire Lillard – Anthony sort alors le grand jeu. Ils convertissent de nouveau de loin, avant que deux lancers francs du meneur ne ramène Portland à -3 (99-96). Kyle Lowry a alors deux occasions de répondre mais son il rate un tir de loin ouvert, puis se fait contrer par Whiteside. Dans la foulée, le pivot pose un écran litigieux sur le défenseur de Damian Lillard et ce dernier dégaine à dix mètres pour égaliser (99-99) ! Les Raptors gâchent trois occasions de repasser devant et les Blazers, qui n’ont plus mené au score depuis les premières minutes de la rencontre, se retrouvent donc avec la balle de match et 13 secondes au chrono.

Melo pour le hold up parfait

La défense canadienne trappe alors logiquement Lillard sur la remise en jeu, l’empêchant de recevoir la balle. C’est donc C.J. McCollum qui hérite du ballon sur l’aile. Il force l’aide d’O.G. Anunoby avant de passer la balle à Carmelo Anthony. Ce dernier prend facilement de vitesse son défenseur qui est en retard, pose deux dribbles et vient prendre un tir juste avant la ligne des lancers-francs. Swish (101-99) ! Lowry aura une dernière chance mais son tir à 3-points heurte l’arceau. En finissant le match sur un 13-4, Portland réalise le hold-up parfait !