Un média d’Etat iranien tweete la vidéo d’un cercueil recouvert d’un drapeau américain

L’escalade des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran ne semble pas près de s’arrêter. Donald Trump menace de frapper des lieux culturels iraniens, l’Iran classe « terroristes » toutes les forces américaines et promet une terrible vengeance après l’assassinat ciblé du puissant général Qassem Soleimani dans une frappe américaine en Irak. Illustration de ces tensions, le quotidien officiel du gouvernement iranien a publié dimanche 5 janvier sur son compte Twitter une vidéo parodique au ton plus que menaçant.

Trump et l’Iran : l’irresponsable escalade

La vidéo commence par une capture d’écran du tweet qu’avait posté Donald Trump après la mort de Souleimani, un simple drapeau américain. Dans cette vidéo du média d’Etat, le drapeau prend vie, agité par le vent. Alors que le compteur habituel des « likes » de Twitter affiche à la place 143 000 « tués », un cercueil se révèle sous le drapeau, posé sur le tweet du président américain. Puis un hashtag : « #severerevenge » (#revancheterrible).

Le tweet supprimé

Si le tweet original du média d’Etat a été supprimé, la vidéo a été repérée par l’agence Associated Press et il est possible d’en retrouver la trace grâce au site Web Archives. La vidéo a, elle, été relayée sur les réseaux sociaux par des comptes qui l’avaient dupliquée.

Elle s’inscrit dans la longue liste des menaces proférées par l’Iran aux Etats-Unis depuis le mort du général Souleimani.

Trump et l’Iran : « Un Moyen-Orient à feu et à sang, oui, c’est possible »