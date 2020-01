Trois billets olympiques pour l'élite asiatique

La Thaïlande accueille le Championnat U-23 de l’AFC

Seize équipes asiatiques en lice dans les qualifications olympiques

Trois billets pour Tokyo 2020 en jeu

L’Asie entame 2020 avec les qualifications pour le Tournoi Olympique de Football Masculin, Tokyo 2020, l’un des événements les plus attendus de l’année. Seize équipes composées des plus brillants espoirs du continent se disputeront l’honneur de représenter l’Asie sur la scène olympique l’été prochain.

FIFA.com présente le Championnat U-23 de l’AFC, Thaïlande 2020, qui met en jeu trois billets pour Tokyo 2020.

À savoir

Tournoi : Championnat U-23 de l’AFC, Thaïlande 2020

: Championnat U-23 de l’AFC, Thaïlande 2020 Quand : 8-26 janvier 2020

: 8-26 janvier 2020 Où : Bangkok, Buriram et Songkhla

: Bangkok, Buriram et Songkhla L’enjeu : Trois places pour Tokyo 2020 (N.B. : Le Japon est déjà qualifié en tant que pays hôte)

Les groupes

Joueurs à suivre

Plusieurs joueurs sortent du lot parmi les 368 participants au tournoi. Déjà buteur avec les seniors, Supachai Chaided (en photo ci-dessus) portera les espoirs de la Thaïlande. L’attaquant australien Al Hassan Toure a contribué à la victoire d’Adelaide United en FFA Cup en 2019 et il tentera de ramener les Olyroos aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 2008.

Mohamed Hardan était de l’équipe qui a offert à Bahreïn ses premiers sacres en Championnat de la Fédération ouest-asiatique de football et Coupe du Golfe Persique l’an dernier. Le milieu japonais de Kawasaki Frontale, Ao Tanaka, et le milieu émirati Ali Saleh ont été respectivement élus meilleur espoir de l’année de la J-League, et meilleur jeune joueur du championnat des EAU.

En défense, l’Ouzbek Khojiakbar Alijonov a aidé les siens à remporter le titre en 2018, mais hors d’un cycle de qualification olympique. Le Coréen Song Bumkeun est le digne héritier des grands gardiens du Jeonbuk Hyundai, tandis que le milieu défensif et capitaine iranien Omid Noorakfan sera le pilier de la Team Melli. À 18 ans, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l’élite sous les couleurs de l’Esteghlal en 2015.

À savoir

L’Ouzbékistan et le Viêt-Nam ont disputé la finale du Championnat U-23 de l’AFC 2018, remporté 2-1 par les Loups blancs grâce à un but dans la dernière minute de la prolongation. Ces deux équipes espèrent décrocher la première participation de leur histoire au Tournoi Olympique de Football Masculin.

Si l’épreuve est directement liée aux Jeux Olympiques, elle pèsera également sur les qualifications pour Qatar 2022. Plusieurs entraîneurs des sélections seniors, dont Akira Nishino (Thaïlande), Graham Arnold (Australie), Hajime Moriyasu (Japon) et Felix Sanchez (Qatar), seront aux commandes pour évaluer les jeunes talents.

La VAR (l’assistance vidéo aux arbitres) sera utilisée pour la première fois dans le Championnat U-23 de l’AFC, qui sera aussi la première compétition de l’AFC à mettre la VAR en œuvre pendant les 32 matches.





Fifa