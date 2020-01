[Revue de presse] Iran : les Européens appellent à la désescalade

Revue de presse



A la suite de l’attaque américaine en Irak ayant causé la mort du général iranien Qassem Soleimani le 3 janvier, la communauté internationale redoute une escalade des tensions au Proche-Orient. L’Union européenne cherche à jouer les médiateurs, afin de préserver la stabilité de la région et l’accord sur le nucléaire iranien.

Le président iranien, Hassan Rohani, a annoncé de nouvelles mesures éloignant le pays de l’accord de 2015 sur le nucléaire, au grand dam des pays européens – Crédits : www.president.ir

« Une désescalade est désormais urgente« , ont déclaré dimanche Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson [Le Huffington Post avec l’AFP]. Car depuis le 3 janvier, la tension est en effet à son comble. Ce jour-là, le général Qassem Soleimani, haut responsable de la stratégie iranienne au Proche-Orient, a été tué par une frappe aérienne des Etats-Unis. Alors que l’Iran « se déclare, sans ambiguïté, sur le pied de guerre« , explique Le Monde, « Donald Trump joue de son côté la surenchère« .

Sur le Vieux Continent, les réactions ne se sont pas fait attendre. « Les appels à la retenue se multiplient au sein de la communauté internationale, afin d’éviter que la situation ne dégénère en conflit ouvert« , rapporte L’Obs avec l’AFP.

L’accord sur le nucléaire iranien plus que jamais en péril

Face à ces tensions ayant atteint un nouveau stade, les Européens tentent toujours de préserver l’accord de Vienne de 2015, sur le nucléaire iranien. Et la tâche s’annonce ardue : « de l’avis de nombreux experts« , l’assassinat de Qassem Soleimani « a quasiment torpillé toutes les chances de sauver l’accord nucléaire« , avertit France 24 avec l’AFP.

En réponse au retrait des Etats-Unis de l’accord en 2018 et au rétablissement de sanctions, Téhéran avait instauré un « plan de réduction » de ses engagements nucléaires. Ce dimanche 5 janvier, conformément à une décision prise avant la mort de son général, le pays a d’ailleurs franchi un nouveau palier de désengagement. Mais « compte tenu de la situation« , « certains changements seront apportés » à cette décision, a menacé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Abbas Moussavi, cité par France 24.

Dimanche soir, le pays est ainsi devenu « plus imprévisible qu’auparavant dans le dossier nucléaire. Le délai de deux mois entre chaque désengagement iranien instauré depuis mai a été abandonné. Téhéran est désormais susceptible à tout moment de faire monter d’un coup la pression en annonçant une accélération de sa production d’uranium enrichi« , explique Le Monde. La République islamique a ainsi déclaré ne plus être tenue par aucune limite « sur le nombre de ses centrifugeuses« , ni « aucun obstacle entravant [son] programme nucléaire sur le plan opérationnel« , fait savoir Ouest-France avec l’AFP et Reuters.

Toutefois, le pays indique que « la coopération de l’Iran avec l’AIEA [l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui soumet son programme nucléaire à un strict contrôle] se poursuivra comme avant« , et « qu’il est prêt à faire machine arrière à tout moment sur ses annonces » si les Etats-Unis revenaient sur leurs sanctions. Dans l’ensemble, les mesures annoncées dimanche par Téhéran « paraissent mesurées » au regard des circonstances, selon Le Monde.

L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, tous trois signataires de l’accord sur le nucléaire, ont ainsi « appelé dimanche l’Iran à abandonner les mesures qui sont contraires à l’accord nucléaire de 2015« , dans un communiqué commun, explique Ouest-France avec l’AFP. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères, Josep Borrell, s’est d’ailleurs entretenu avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif, qu’il a invité à Bruxelles. Il s’est déclaré « résolu à continuer à jouer pleinement son rôle de coordonnateur et à maintenir l’unité des participants restants pour appuyer l’accord et sa pleine application par toutes les parties« , rapporte France 24.

L’Europe médiatrice ?

L’Union cherche ainsi à adopter une position d’intermédiaire. « L’Europe devrait appeler les Etats-Unis et l’Iran à faire en sorte que la situation ne se détériore pas« , a déclaré à cet égard le Premier ministre tchèque Andrej Babiš [Radio Prague International]. « Nous devrions davantage nous engager en tant qu’Européens« , a-t-il ajouté. A l’inverse, les autres parties – la Chine et la Russie – se montrent bien plus dures avec les Etats-Unis : « le comportement américain est illégal et doit être condamné« , a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d’un entretien avec son homologue chinois [L’Obs].

Mais les Européens peinent à rester neutres sur le sujet. Si la déclaration commune à Londres, Paris et Berlin, appelle « tous les acteurs à montrer le maximum de retenue et de responsabilité » [Ouest-France], les trois pays gardent une proximité avec les Etats-Unis. Emmanuel Macron a assuré son homologue américain Donald Trump de « son entière solidarité avec les alliés« , et a « exprimé sa préoccupation concernant les activités déstabilisatrices de la force Al Qods sous l’autorité du Général Qassem Soleimani« , relate Le Huffington Post. « L’Iran en particulier est instamment invité à faire preuve de retenue dans les circonstances actuelles« , a également déclaré un porte-parole de Berlin.

Mais le soutien le plus clair à Washington vient sans doute du Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a assuré qu’il ne « pleurerait pas [la] mort » de Qassem Soleimani, note le Financial Times. Tout en soulignant la nécessité d’une « voie qui puisse permettre à l’Iran de sortir de son isolement international« , le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a reconnu aux Etats-Unis « le droit de se défendre » [L’Obs]. Déclarant « comprendre pourquoi les Etats-Unis avaient tué Qassem Soleimani« , ce dernier considère que « son assassinat [ne] constitue [pas] un acte de guerre« , rapporte la BBC.

