Markelle Fultz a bien choisi sa soirée pour se mettre en mode record

Ce match contre les Nets était un des plus importants de ce mois de janvier pour le Magic. En effet, une victoire pouvait permettre aux Floridiens de passer devant Brooklyn au classement, et ainsi se saisir de la 7e place de l’Est.

Même si les Nets sont actuellement en grande souffrance, comment s’imposer alors que Nikola Vucevic n’inscrit que 11 points, tout comme Evan Fournier ? En s’appuyant sur un Markelle Fultz en mode record. En effet, avec 25 points à 11/20 au shoot, 5 rebonds, 4 passes, l’ancien des Sixers a signé son meilleur match en carrière au scoring.

« Superbe pari réalisé par le Magic », avait commenté Kenny Atkinson avant le match, en rappelant le choix de la franchise d’Orlando en février 2019 de faire venir celui qui était alors une véritable déception. « Il va devenir un très bon joueur dans cette ligue. Il est rapide, athlétique, son tir progresse et je suis impressionné par sa défense. » Il avait, hélas pour les Nets, raison.

C’est en dernier quart-temps qu’il va le plus faire la différence avec 12 points, et notamment 7 d’affilée dans le 15-1 décisif du Magic. « Je n’ai pas fait attention à tout ça », relate le principal intéressé. « Je n’étais pas conscient de ça, j’étais là pour jouer, être dans le rythme du match, rester agressif. Je faisais simplement le bon choix entre pénétrer ou faire une passe. »

En moins de trois mois, déjà plus de matches à Orlando qu’à Philadelphie

Ses deux pénétrations face à Spencer Dinwiddie et son shoot à 3-pts dans le « money time » ont fait du bien et confirmé que le joueur est désormais en pleine santé physique et mentale, après des saisons très compliquées à Philadelphie. Pour l’anecdote, en mois de trois mois, Markelle Fultz a déjà plus joué avec le Magic (36 matches) qu’avec les Sixers en deux saisons (33 rencontres).

« C’est un joueur dynamique, très athlétique pour son poste et il réalise ce genre de choses chaque soir », commente Evan Fournier. « Il a pris les espaces à deux reprises, et son tir primé dans le corner est le fruit de son travail. Son jeu s’améliore et il gagne en confiance. Il change beaucoup de choses pour nous. Il permet de créer en transition, en allant dans la raquette et en trouvant les shooteurs. On n’avait pas ça avant son transfert. »

En plus d’une victoire précieuse pour son équipe et de son record en carrière, Markelle Fultz s’est aussi relancé puisque sur les cinq derniers matches, il n’affichait que 7 points de moyenne à 29% de réussite. Le timing de ce rebond est donc parfait et donne de l’espoir pour les semaines à venir. « Je ne veux pas me mettre trop de pression ou trop réfléchir, mais je sais que si je progresse, ça ne peut qu’aider notre équipe. Voilà pourquoi je suis toujours aussi motivé et exigeant en bossant dur. »