les Ehpad peinent à recruter

Un mot, un sourire, et de la bienveillance dans chacun de ses gestes. En trois ans, une complicité s’est tissée entre l’aide-soignante et sa patiente. Chaque jour, Marie-France Guillaume essaye de faire oublier aux résidents qu’ils sont dans une maison de retraite. L’aide-soignante s’occupe de sept personnes et enchaîne des journées de dix heures. Elle a choisi ce métier par vocation. La relation aux patients lui fait accepter la pénibilité de sa profession.

Aide-soignant en Ehpad est un métier de vocation, mais difficile et peu rémunéré. Marie-France Guillaume gagne 1 450 euros net par mois. La profession n’attire plus. Un clip réalisé par des professionnels montre l’aspect humain de ce métier. L’objectif est de créer de nouvelles vocations. D’ici dix ans, 300 000 emplois seront à pourvoir dans les métiers des personnes âgées. Dans l’établissement où travaille Marie-France Guillaume, la directrice a dû mal à recruter.

Le JT

Les autres sujets du JT