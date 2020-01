Horoscope quotidien du Mardi 7 Janvier 2020 pour Poissons

● Horoscope Poissons – Amour

Vu cet aspect de Vénus, on peut vous prédire que l’amour sera au centre de vos préoccupations cette fois. Votre charme fera des ravages, et vous vivrez des moments passionnés qui vous galvaniseront. Si vous vivez seul, attendez-vous à faire une rencontre qui comptera beaucoup dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous n’aurez que l’embarras du choix entre les élans romanesques promis par Neptune et les étreintes sensuelles qu’apportera Pluton.

● Horoscope Poissons – Argent

Cet aspect de Saturne influencera le secteur des gains, des salaires et des dépenses. Au positif, cette influence vous aidera à obtenir quelques gains supplémentaires et à organiser au mieux votre budget. Attention toutefois au côté négatif de cette influence : elle pourra en effet vous souffler tout à coup des envies d’achats très difficilement contrôlables.

● Horoscope Poissons – Santé

Vous n’aurez aucune raison de craindre la présente configuration planétaire. Au pire, quelques très rares natifs du premier décan pourront avoir à subir une intervention chirurgicale, mais qui se traduira par une très nette amélioration de leur état. Pour les autres, cette configuration pourra momentanément provoquer une certaine nervosité, mais que vous pourrez convertir tout de suite en énergie positive.

● Horoscope Poissons – Travail

Profitez à fond de cette journée bénéfique pour votre travail et tirez parti de toutes les occasions qui ne manqueront pas de se présenter. Vous bénéficierez, en effet, d’appuis planétaires exceptionnels. Ainsi, vous pourrez entreprendre des projets qui vous tiennent à coeur, ou mettre la dernière touche à ceux déjà en chantier.

● Horoscope Poissons – Famille

Dans votre vie familiale, vous vous attacherez à rechercher la tranquillité, l’harmonie, et vous réussirez à créer une ambiance très chaleureuse chez vous. Mais ne soyez pas trop faible avec vos enfants ; la difficulté sera d’être ferme sans être tyrannique. Essayez quand même de faire de votre mieux, et Saturne soutiendra vos louables efforts.

● Horoscope Poissons – Vie sociale

Laissez s’épanouir le côté boute-en-train de votre nature. N’ayez pas peur de faire rire les gens, car cela les aidera à se détendre et instaurera une ambiance bénéfique à tous : « On n’est jamais puni pour avoir fait mourir de rire » (proverbe chinois). Si possible, passez votre soirée avec des personnes dont vous appréciez la compagnie ; vous connaîtrez ainsi des moments extrêmement agréables.

● Horoscope Poissons – Citation du jour

Faites la fête avec tout votre corps, avec tout votre être. Et tant pis si vous y laissez quelques plumes. Ça repousse ! (Sophie Chauveau).

● Horoscope Poissons – Votre nombre de chance

390



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Poissons – Clin d’oeil

Ne vous laissez pas prendre aux pièges de vos émotions.

● Horoscope Poissons – Fête à souhaiter

Raymond de Penyafort